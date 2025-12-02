Певица сделала подарок поклонникам накануне праздников.

Известная украинская певица Ирина Билык трогательно обратилась к любимому в новой песне "Запам'ятай". Поклонники активно обсуждают премьеру в сети, не скупясь на комплименты.

"Еще раз спасибо всем, кто принимал участие в создании этого шедевра!" - написала исполнительница в своем Instagram.

В новом треке певица делится своими переживаниями и просит возлюбленного удержать в памяти ее подлинный образ и приносить ей радость каждый день.

В комментариях украинцы назвали новую песню Ирины Билык прекрасным подарком к зимним праздникам. Некоторые отметили, что эта работа напомнила им о прошлом. По словам одного из пользователей, композиция звучит как ранние песни Ирины из 90-х и начала 2000-х и сразу переносит в спокойное и тихое время.

Другие пользователи отреагировали не менее тепло, подчеркивая, что в песне чувствуется искренность и атмосфера, которая давно ассоциируется с творчеством певицы:

"Песня - море нежности. Пусть она дарит тепло и любовь", "Шикарная", "Как всегда красивая", "Как только начала играть музыка, я сразу поставил лайк. ведь это же Ира Билык. А у Иры все песни чудесные", "Как приятно видеть и слышно украинское", "Позитивная песня, такого так не хватает".

А кое-кто сравнил Билык с певицей Алиной Гросу:

"У Ирины Билык и у Алинки Гросу один пластический хирург и один визажист. Одно лицо".

Напомним, на днях Ирина Билык неожиданно показалась с Валерием Залужным в Лондоне.

