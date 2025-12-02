Кэт Грэм в браке с Брайантом Вудом с 2023 года.

Американская актриса Кэт Грэм, известная по роли Бонни в сериале "Дневники вампира", объявила, что впервые станет мамой.

О радостной новости 36-летняя звезда сообщила 1 декабря в трогательном посте в Instagram. Она опубликовала серию теплых черно-белых фото, где она позирует с округлившимся животиком рядом с мужем Брайантом Вудом. На кадрах актриса поднимает свитер, открывая живот, а Вуд нежно касается его, улыбаясь в камеру.

Новость появилась вскоре после того, как пара во второй раз отпраздновала свою свадьбу. Первую частную церемонию они провели в Лос-Анджелесе еще в октябре 2023 года, а в этом году устроили вторую - уже с размахом.

В комментариях под сообщением актрисы сразу появились поздравления от коллег по "Дневникам вампира" и друзей. Пару поздравила Кэндис Кинг, сыгравшая Кэролайн Форбс, и Натали Келли, игравшая Сибил. Жена ее коллеги Йена Сомерголдера, сыгравшего Дэймона Сальваторе, Никки Рид написала: "Мое сердце просто тает!".

Как сообщал УНИАН, в сентябре стало известно о расставании звезды "Дневников вампиров" Нины Добрев со своим женихом. В СМИ появлялось множество теорий относительно причин разрыва - некоторые предполагали, что Шон Уайт мог изменять актрисе, однако Нина не подтвердила этой информации.

