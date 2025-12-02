Для Кодзимы это был первый опыт в анимации.

Хидео Кодзима внезапно оказался в актёрском составе японского дубляжа "Зверополиса 2". Его дебютной ролью в мультфильме стал крот-полицейский Пол Молдебрант, коллега Джуди и Ника по участку.

Сам Кодзима говорит, что озвучка мультика стала для него новым опытом. Хотя он и появлялся в эпизодах фильмов и игр, работать над крупной анимацией ему ещё не доводилось, тем более у Disney и сразу в сиквеле одного из его любимых мультфильмов.

По словам геймдизайнера, приглашение он получил напрямую от режиссёра Джареда Буша, и даже не думал отказываться.

Он также отметил, что обычно наблюдает за озвучкой со стороны руководителя и режиссёра, а здесь пришлось самому входить в процесс. Впервые обращал внимание на мелочи, которые раньше не замечал, вплоть до шуршания страниц сценария, которое может попасть в запись.

В Украине прокат "Зверополиса 2" стартовал 26 ноября, во всём мире мультфильм уже успел собрать свыше 556 миллионов долларов. До Японии мультик доберётся только 5 декабря.

