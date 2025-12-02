Блогерша загадочно ответила на предположения подписчицы.

У победительницы 13-го сезона романтического реалити "Холостяк", в котором "боролись" за сердце ветерана Александра Терена, заметили кольцо на безымянном пальце.

Украинская блогерша Инна Белень поделилась в своем Instagram-аккаунте новыми фотографиями со своим бойфрендом. Пара устроила романтическую фотосессию на фоне города, нежно обнимаясь и целуясь в кадре. В подписи к снимкам блогерша призналась, что соскучилась по любимому.

Одна из подписчиц обратила внимание на то, что Инна носит кольцо "на интересном пальце". На ее комментарий ответила и сама блогерша, оставив эмодзи, изображающий обезьяну, которая закрывает глаза.

Как известно, разрыв Инны Белень с Александром "Тереном" Будько отметился скандалами. В окружении ветерана российско-украинской войны уверяли, что на самом деле они никогда не были вместе, а сам "холостяк" признался, что никого не хотел выбирать в финале.

Сейчас Инна Белень активно ведет свою страницу в Instagram и не скрывает новых отношений. Девушка неоднократно делилась с подписчиками романтическими фотографиями с любимым, а также демонстрировала его подарки.

