Персиковые деревья сложны в выращивании и требуют особого внимания в преддверии зимы.

Персиковые деревья нуждаются в очень тщательном уходе зимой, чтобы следующим летом завязали плоды. Персики сложные в выращивании деревья, и небрежность зимой может стать критической ошибкой, которая будет стоить урожая следующего года и ухудшить здоровье дерева. Как говорится в статье на сайте Homes and Gardens, это объясняется тем, что заморозки могут убить почки, препятствуя цветению, а следовательно, и развитию плодов. Кроме этого, проблемой могут стать вредители и болезни.

Эксперт по садоводству Майкл Кларк говорит, что есть три простые зимние задачи для персиковых деревьев, которые вы можете выполнить, чтобы обеспечить необходимую защиту от сезонных трудностей и гарантировать богатый урожай в следующем году.

Защита персикового дерева от мороза

Обязательно надо обеспечить защиту от мороза для персиков. Корни можно защитить мульчированием. Это процесс укладки органического вещества для изоляции корней растений. Во дворе есть множество осенних мульчирующих материалов, таких как опавшие листья, солома. Ими надо замульчировать корневую зону, отступив 7-10 сантиметров от ствола. Это не только утеплит корни персикового дерева, но и сохранит их увлажненными в течение зимнего периода, улучшив удержание влаги. Можно вместо органики воспользоваться агроволокном, накрыв молодые деревья полностью. Это защитное покрытие предотвращает повреждение бутонов морозом. Вы также можете использовать другие материалы, в частности простыни для защиты растений от мороза.

Удаление зимующих вредителей

Многие вредители садов нацелены именно на персиковые деревья. Есть несколько специфических вредителей персиковых деревьев, на которых следует обратить внимание: персиковый веточный мотыль, зеленая персиковая тля и плодожорка. Все они зимуют на персиковых деревьях в виде личинок и яиц.

С приходом весны эти вредители могут нанести вред, вызывая ряд проблем: от питания новыми побегами и плодами, которые развиваются, до ослабления дерева и причинения увядания, деформации листьев и задержки роста.

Поэтому важно на зиму опрыскивать персиковое дерево, обеспечивая ему необходимую защиту от вредителей. Препараты должны содержать масло, чтобы уничтожать зимующих вредителей.

Стоит учесть, что многие средства для зимней обработки содержат химические вещества, которые могут навредить полезным насекомым. Поэтому надо взвесить пользу и вред. Можно использовать природные методы защиты, в частности, удалить старые кучи листьев под деревьями, где вредители могли собраться на зимовку.

Обрезка поврежденных ветвей

Технически это надо делать ранней весной, непосредственно перед новым ростом: когда зима заканчивается. Как пояснил эксперт, персики плодоносят на однолетней древесине. Поэтому выборочная зимняя обрезка стимулирует появление свежих, продуктивных побегов, удаляет больные или мертвые ветви до весеннего роста и улучшает поток воздуха и проникновение солнечного света, что в конечном итоге уменьшает грибковые заболевания и увеличивает размер плодов.

Поскольку эти деревья завязывают плоды на однолетней древесине, важно быть очень осторожным с тем, что вы удаляете.

"Лучше всего удалять только мертвую, поврежденную или больную древесину, а также ветви, которые перекрещиваются или трутся, высокие вертикальные побеги, известные как "водяные ростки", и старую, непродуктивную древесину", - советует Майкл.

Цель в том, чтобы создать дерево с открытым центром или в форме чаши, которое пропускает больше всего солнечного света в центр.

Какие растения нельзя обрезать осенью

Напомним, что существует целый ряд растений, которым противопоказана осенняя обрезка. Среди них азалии, форзиции, гортензии, а также фруктовые деревья. С последними эту процедуру надо перенести на раннюю весну, чтобы переждать сильные морозы.

