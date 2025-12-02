2 декабря - дата нескольких международных и церковных праздников.

Второй день зимы предлагает нам немало поводов для празднования. Народный праздник сегодня в Украине считается удачным для уборки, а православный - для молитвы о детях. Украинцам может быть интересно узнать о необычных народных верованиях 2 декабря.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату родились такие выдающиеся деятели нашей страны, как журналист и политик Тадеуш Рутовский, пианист Лео Орнштейн, поэт и переводчик Петр Осадчук, участник Евромайдана и Герой Украины Павел Мазуренко.

Никакой праздник сегодня у нас не наступает, но можно приобщиться к традициям наших предков.

Какой сегодня праздник в мире

2 декабря проводится Международный день за отмену рабства. Во всех государствах юридически работорговля сейчас запрещена. Но, к сожалению, во многих уголках планеты она еще существует в нелегальных формах.

Также в США и других странах отмечается сегодня праздник День беспородных собак. Его цель - призвать людей брать таких питомцев из приютов, ведь они ничем не хуже породистых.

Остальные всемирные праздники сегодня это День компьютерной грамотности, День модельной железной дороги, День инклюзивного образования, День оладий и День игры в баскетбол.

Какой сегодня праздник церковный

Святого Аввакума чествуют в православных храмах по новому стилю. Это христианский пророк, который предвидел несколько важных событий.

Если вспомнить про старый календарь, в нем праздник 2 декабря наступал в честь святого Варлаама Киево-Печерского и иконы Богородицы "Утешение скорбящих". Последней молятся люди, которые потеряли близких.

Какой сегодня праздник в народе

О втором зимнем дне были такие пословицы:

если дикие утки до сих пор не улетели, то зима придет с опозданием;

ясное небо сулит морозы;

выпавший снег пролежит до весны;

ветер часто меняет направление - к переменчивому декабрю.

Очень счастливым день считается для детей. Родителям по возможности стоит уделять больше времени своим чадам. Также 2 декабря рекомендуется заниматься уборкой и ремонтом в доме. Как говорят приметы, если поставить в спальне новую мебель или декор, то это "обновит" счастье.

Нашим верующим предкам было известно, какой сегодня церковный праздник удачный для молитв Аввакуму о защите ребенка от зла, крепком здоровье и исполнении детских желаний.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит в эту дату шумно веселиться, переедать, покупать дорогие товары. Не рекомендуется отправляться в далекую работу. Также под запретом ругань, конфликты и обсуждение старых обид. Давнее верование гласит: кто в праздник сегодня будет ругаться, тот весь следующий год проведет в ссорах.

