Джой и Дэн Флинн делятся тремя ключами к успешным отношениям и тем, как наслаждаться каждым днем вместе.

20 ноября Джой и Дэн Флинн отпраздновали свое 54-летие брака. Прожив вместе более полувека, они убеждены, что секрет их успеха - простая жизнь, благодарность друг другу и избегание лишнего стресса, пишет Business Insider.

"Мы ежедневно благодарны за то, что имеем", - сказал Дэн в комментарии Business Insider, когда пара вместе готовилась к предстоящим спортивным соревнованиям.

Три ключа к долгому браку

Супруги выделяют три фактора, которые помогли им оставаться счастливыми:

1. Отсутствие детей. Джой отмечает, что дети приносят радость, но часто становятся источником напряжения и споров.

2. Отсутствие домашних животных. "Есть у меня только крошечные паучки в подвале", - шутит Джой, подчеркивая простоту своей жизни.

3. Жизнь в благодарности. "Мы никогда не воспринимаем друг друга как должное. Если я мою посуду, Дэн благодарит меня. Если он - я благодарю его", - добавляет Джой.

Общие интересы и активный образ жизни

Джой и Дэн познакомились в Хэмптонсе в 1968 году. С тех пор они неразлучны: вместе играют в теннис, катаются на лыжах, занимаются гольфом и легкой атлетикой. За последние восемь лет Джой завоевала около 120 медалей на соревнованиях, Дэн - около 60.

Жизнь без детей и забот

Отсутствие детей и домашних животных позволило паре сосредоточиться на совместной ежедневной жизни, волонтерстве и личностном развитии. Они активно поддерживают местные общины, организовывают мероприятия, занимаются садоводством и помогают молодежи.

"Чем больше вы знакомы с миром, тем больше шансов, что все у вас сложится", - говорит Дэн. Джой добавляет: "Когда у вас слишком много свободного времени, вы начинаете сосредотачиваться на болях и недугах. Просто выходите и делайте что-то".

