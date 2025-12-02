Картины были представлены в одной номинации.

На 35-й церемонии Gotham Awards 2025, традиционно открывающей сезон кинонаград в Соединенных Штатах Америки, документальный фильм Мстислава Чернова о российско-украинской войне уступил ленте о "независимой российской журналистике".

Как пишет Variety, лента "2000 метров до Андреевки" не победила в номинации "Лучший документальный фильм" - награду забрал фильм россиянки Юлии Локтевой "Мои нежелательные друзья: Часть I - Последние эфиры в Москве". Описание ленты звучит так:

"Юлия Локтева документирует независимых журналистов в Москве, которые сталкиваются с репрессиями со стороны правительства во время вторжения России в Украину, фиксируя их борьбу за свободу слова на фоне риска быть названными "иностранными агентами" и скатывания страны к авторитаризму".

Главную награду - Best Feature - получил боевик Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой", причем это была единственная победа ленты, несмотря на рекордные шесть номинаций. Настоящим триумфатором вечера стал иранский режиссер Джафар Панахи, который получил сразу три награды за фильм "It Was Just an Accident": лучший международный фильм, оригинальный сценарий и режиссура.

Три актерские победы достались артистам, которые даже не присутствовали на церемонии. Сопе Дирису отметили за лучшую главную роль ("My Father's Shadow"), Вунми Мосаку - за лучшую второстепенную роль ("Грешники"), а Абу Сангара назвали прорывом года ("Souleymane's Story").

Как ранее сообщал УНИАН, именно лента "2000 метров до Андреевки" представит Украину на "Оскаре".

