Американский психолог Марк Треверс назвал три сильные стороны, которые каждая пара может развивать для крепкой связи. В своей статье для Forbes он объяснил, что сильные и стабильные отношения строятся не только на удаче, идеальной совместимости или судьбе, чаще всего это результат работы и развития определенных навыков.

"Эти навыки определяют, как партнеры реагируют друг на друга, удовлетворяют потребности, справляются со стрессом и сохраняют близость в радости и трудностях", - отметил Треверс.

По его словам, это практики, которым может научиться каждая пара в ходе совместной жизни. И вот какие мощные навыки он перечислил:

Сила отзывчивой любви. Исследование 2021 года, опубликованное в Personality and Social Psychology Bulletin, показало: когда люди ощущали отзывчивость партнера, они чаще проявляли нежные прикосновения. И эти прикосновения, в свою очередь, усиливали восприятие партнером вашей отзывчивости. А обзор 2023 года в Current Opinion in Psychology подчеркнул значение отзывчивости, называя ее "общей валютой" отношений. Именно отзывчивость определяет, станет ли любое проявление заботы укрепляющим связь или останется без эффекта.

Сила совместного регулирования эмоций. Эмоциональное состояние каждого партнера влияет на другого и зависит от него. По данным исследований, именно такое совместное управление эмоциями критично для здоровья отношений, но одновременно и создает сложности. Исследование 2025 года, опубликованное в Current Psychology, показало: если партнеры испытывают трудности с регуляцией эмоций, они значительно более уязвимы к эмоциональному выгоранию в отношениях, проявляющемуся усталостью и разобщенностью. Особенно это касается пар с детьми. Дополнительное 13-летнее исследование, опубликованное в Emotion, демонстрирует обратную сторону. Когда супруги умели снижать негативные эмоции и поведение в конфликте, оба партнера отмечали более высокое удовлетворение браком.

Сила совместной позитивности и смысла. Это способность замечать и ценить усилия партнера и создавать "историю мы", которая помогает переживать перемены вместе. Исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, показало: когда пары совместно справляются со стрессом, именно благодарность за совместные усилия повышает удовлетворённость отношениями, а не сам процесс совладания. Однако позитивности недостаточно. Парам также нужен общий смысл: ощущение, что они видят мир схожим образом и идут по жизни с общей целью. Другое исследование 2025 года также подтвердило: чем сильнее чувство общей реальности у партнеров, тем выше общее ощущение смысла в жизни.

