УНИАН делится впечатлением о леденящем душу ремейке классического вампирского фильма ужасов.

2 января 2025 года в украинский прокат наконец вышел готический хоррор "Носферату" (Nosferatu) от одного из лучших мастеров жанра современности Роберта Эггерса. С чем связан такой ажиотаж вокруг ленты, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В 1922 году в Германии вышел на экраны фильм ужасов "Носферату. Симфония ужаса" от Фридриха Вильгельма Мурнау, одного из самых ярких немецких режиссеров времен немого кино, который также снял такие шедевры, как "Голова Януса" (1921) и "Фауст, немецкая народная легенда" (1926).

Сначала Мурнау хотел экранизировать готический роман Брэма Стокера "Дракула" (1897), однако киностудия так и не смогла приобрести права на него. Впрочем, режиссер уже не хотел отказываться от этой идеи, поэтому просто изменил имена основных персонажей и некоторые сюжетные повороты, в частности, перенес события из Англии 1890-х годов в Германию 1830-х годов. Кроме того, был несколько изменен и сам антагонист – в отличие от Дракулы, Орлок не превращал своих жертв в вампиров, а просто убивал их, а солнечный свет для него был смертельно опасным, тогда как стокеровский кровопийца мог находиться на улице днем, разве что становился от этого не таким могущественным.

Впрочем, эти манипуляции не спасли создателей фильма от судебного иска. Хотя студия упорно доказывала, что фильм снят исключительно для локального немецкого потребителя и имеет немало отличий, вдова писателя Флоренс Стокер все же добилась через суд уничтожения всех копий фильма. К счастью киноманов, к тому времени он уже успел разлететься по миру, поэтому его единичные копии сохранились до наших дней и впоследствии были оцифрованы.

В своей работе Мурнау использовал целый ряд приемов съемки, которые до этого не использовались в кино, в частности, во время ночных сцен. И, бесспорно, его "Носферату" оказал колоссальное влияние на жанр хоррор.

В 1970-х годах переснять "Носферату" взялся один из самых ярких представителей "нового немецкого кино" Вернег Херцог ("Агирре, гнев божий", "Фицкарральдо"). Его "Носферату – призрак ночи" во многом следовал сюжету оригинала, но выдался более жутким, полным атмосферы отчаяния и безысходности. При этом режиссер уже использовал оригинальные имена героев из романа Брэма Стокера, но решил оставить события в Германии и в целом следовать работе Мурнау, которую Херцог в свое время называл "самым выдающимся немецким фильмом всех времен".

В данном случае проблем с авторскими правами уже не было – фильм был выпущен на экраны в 1979 году, в тот самый день, когда роман "Дракула" получил статус "общественного достояния", и, соответственно, с этого момента снимался запрет на его использование в искусстве.

Лента была одобрительно воспринята критиками и получила сразу две награды Международного берлинского кинофестиваля 1979 года и еще несколько номинаций, в том числе за режиссуру.

В 2015 году о планах "воскресить" Носферату заявил молодой американский режиссер Роберт Эггерс, на счету которого на тот момент был лишь один полнометражный фильм – мрачный фолк-хоррор "Ведьма" с Аней Тейлор-Джой (собственно, для них обоих этот фильм стал прорывным в карьере). Впрочем, на то, чтобы выпустить своего "Носферату" Эггерсу понадобилось целых десять лет, между которыми он успел снять еще два одобренных критиками самобытных фильма ужасов, которые также получили признание поклонников жанра – камерный "Маяк" (2019) с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном, а также эпический "Варяг" (2022) с Александром Скарсгардом и Аней Тейлор-Джой.

Перед тем, как приступить к съемкам фильма, режиссер провел колоссальную работу, исследуя не только оригинальный роман Брэма Стокера "Дракула" и "Носферату" Фридриха Вильгельма Мурнау, но и целую кучу исследований и научных работ в области оккультизма и психиатрии.

При этом продюсеры фильма решили избежать использования романа Стокера в качестве сценарной основы, чтобы не было необходимости платить правообладателям проценты.

О чем фильм

Как уже можно догадаться, фильм во многом следует классическому сюжету. Молодой маклер Томас Хаттер по заданию владельца фирмы, в которой он работает, герра Нока отправляется в румынскую Трансильванию на встречу з загадочным графом Орлоком, чтобы заключить сделку на приобретение замка в немецком портовом городке Визборге. Дома он оставляет свою молодую и прекрасную жену Эллен, которая становится одержима вампиром Орлоком, стремящимся с ней воссоединиться.

Орлок плывет из Румынии в Германию в наполненном землей гробу, по дороге уничтожая всех присутствующих на борту. С его прибытием Визбург захлебывается во тьме – его накрывает чума, в городе вводится карантин, а горожан уже не успевают хоронить. Чтобы уничтожить кровопийцу и спасти город, герои должны пойти на страшные жертвы.

Стоит отметить, что хотя Эггерс во многом полагался на фильм Мурнау, он также сумел принести в сюжет свое видение, изменив как некоторые события, так и образы героев, а также причину возникновения связи между Эллен и Орлоком. Впрочем, раскрывать детальнее мы их вам не будем, чтобы избежать спойлеров.

Актеры и персонажи

Роль графа Орлока в фильме Мурнау сыграл немецкий актер Макс Шрек, и именно он стал одним из самых узнаваемых экранных образов вампиров в истории кино. Примечательно, что изначально режиссер хотел видеть в этой роли своего давнего друга и коллегу Конрада Фейдта, одну из величайших звезд немецкого киноэкспрессионизма ("Кабинет доктора Калигари", "Человек, который смеется"). Однако тот отказался из-за занятости в других проектах.

Между тем, в "Носферату" Херцога образ жуткого кровопийцы воплотил один из самых скандальных и одновременно лучших немецких актеров тех времен Клаус Кински, который отличался чрезвычайно сложным характером и эпатажным поведением, но прекрасно играл психопатов. Это было второе из пяти сотрудничеств Херцога и Кински. За роль Дракулы последний был признан лучшим актером 1979 года в Германии.

Эггерс же доверил роль графа Орлока, возможно, наиболее очевидному выбору – шведскому актеру Биллу Скарсгарду, который до этого уже воплощал немало удачных образов в хоррорах, в том числе и клоуна Пеннивайза во франшизе "Оно" от Андреса Мускетти. В случае с "Носферату" актер также был изменен до неузнаваемости благодаря гриму, делая ставку на пластику, движения и голос. Примечательно, что изначально Скарсгарду предлагали роль Томаса Хаттера, и он даже проходил на нее прослушивание, однако в итоге Эггерс решил, что он должен стать Носферату.

И нет, в отличие от романтизированного образа из "Дракулы" Фрэнсиса Форда Копполы или многих других вампирских фильмов последних лет, Орлок в исполнении Билла Скашгорда так и не превратился в красавца, которому и не грех отдаться. Вместо этого Носферату в фильме Эггерса – это прогнившая сущность, излучающая порочную нездоровую сексуальность, а его главная мотивация не любовь, а уничтожение человечества. Здесь он одиночка, не стремящийся окружать себя компанией – у него нет ни постоянного слуги, ни трех развратных невест.

При этом изначально на роль Орлака рассматривались Дэниел Дэй-Льюис ("Нефть", "Банды Нью-Йорка"), и Мадс Миккельсен ("Доктор Стрэндж", "Еще по одной").

Также в какой-то момент роль хотели поручить Уиллему Дефо ("Антихрист", "Маяк"), который в итоге получил роль профессора Альбина Эберхарта фон Франца (образ списан с профессора Абрахама Ван Хельсинга в "Дракуле"). Впрочем, здесь он представлен помешанным алхимиком, который не остановится ни перед чем, чтобы побороть зло.

И еще интересный факт – в 2000 году Уиллем Дефо воплотил образ первого исполнителя роли Носферата Макса Шрека в фильме ужасов "Тень вампира", который рассказывал вымышленную историю съемки шедевра Мурнау.

В то же время, Томаса Хаттера сыграл Николас Холт (франшиза "Люди Икс", "Безумный Макс: Дорога гнева", "Фаворитка"), для которого это не первое участие в вампирских фильмах. Правда до этого он был "по ту сторону" – в частности, в треш-хорроре "Рэнфилд" 2023 года он воплотил образ слуги Дракулы, который устал от своего кровожадного босса.

Между тем, роль Эллен изначально должна была достаться давней любимице Эггерса Ане Тейлор-Джой, однако в итоге ее заменила Лили-Роуз Депп ("Король", "Поколение Вояджер", сериал "Идол"). Критики остались в восторге от игры дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради, которая сумела одновременно передать неописуемый ужас и болезненную похоть.

В целом, персонаж Эллен Хаттер, пожалуй, претерпел наибольшие трансформации в версии Эггерса, и это был довольно свежий взгляд на персонажа, который обычно изображается невинной жертвой трагической любви монстра, которая нуждается в спасении от джентльмена.

Также Эггерс внес существенные изменения в образы близких друзей Хаттеров – если в "Дракуле" это были подруга главной героини Люси Вестенра и ее жених Артур Холмвуд, то в новом "Носферату" их превратили в супругов Фридриха и Анну Хардинг, которые уже имели двух дочерей и на свою беду согласились приютить у себя Эллен на время отъезда Томаса. И именно с этой парой связан один из моментов в фильме, вызвавших наибольших шок у неподготовленной публики.

Фридриха Хардинга сыграл Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд"). Здесь он представлен другом детства Томаса Хаттера, ныне владельцем семейной судостроительной компании и скептиком, который до последнего не верит в существование потусторонних сил. Имя свое герой получил в честь Фридриха Вильгельма Мурнау.

Его жену Анну сыграла Эмма Коррин (сериал "Корона", фильм "Дэдпул и Росомаха"), которая здесь предстала в неожиданном для себя нежном образе. Тут она скорее – преданная подруга, жена и мать, а не та Люси, которую зрители привыкли видеть в фильмах о Дракуле.

Где снимали

Первый фильм "Носферату" 1922 года снимали преимущественно в Германии и Словакии, а второй 1979 года – в Нидерландах и Чехословакии. В обоих случаях локации определялись в основном необходимостью экономить.

"Носферату" Эггерса же наконец частично сняли в Румынии – именно там, откуда по сюжету происходит граф Орлок. В частности, часть внешних кадров его поместья снималась в замке Корвинов в Трансильвании в окружении карпатских гор.

Основную же часть фильма снимали в Чехии, хотя по сюжету эти события и происходили в Германии. В частности, в начале 2023 года начались съемки на знаменитой киностудии "Баррандов" в Праге. Огромная территория на окраине чешской столицы представляет собой целый комплекс павильонов и декораций, а также складов с костюмами и прочим реквизитом. Более чем за 100 лет ее существования, там сняли огромное количество известных фильмов, в частности "Миссию невыполнимою", "Идентификацию Борна", "Братьев Гримм", "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф для одежды", "Казино "Рояль", "Сквозь снег" и многие другие.

Кроме того, съемки происходили в чешских готических замках Пернштейн (недалеко от города Брно) и Рожмитал-под-Тремшинем (недалеко от города Пршибрам) 13 века, а также барочном комплексе "Дом инвалидов" 18 века в Праге.

Интересно, что как в случае с фильмом 1979 года, так и с фильмом 2024 года, съемки "Носферату" частично проходили в замке Пернштейн, однако Эггерс утверждает, что старался максимально дистанцироваться от работы Херцога и не пересматривать фильм во время работы над своим.

Реакция на фильм

Мировая премьера обновленного "Носферату" состоялась 2 декабря 2024 года в немецкой столице Берлине, и первые кинозрители сразу же засыпали его восторженными отзывами – в начале декабря рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 95% качества на основе 83 отзывов критиков. Их общий консенсус был таким: "Удивительно организованный режиссером Робертом Эггерсом "Носферату" является мощным фильмом ужасов, в равной степени отталкивающим и соблазнительным".

В американский прокат фильм символично вышел сразу после Рождества 25 декабря 2024 года, тогда как большинство европейских зрителей, в том числе и в Украине, смогли посмотреть его только со 2 января 2025 года. После этого оценки несколько снизились, но все еще остаются весьма высокими.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 85% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 75% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,8 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Фильм также довольно успешно стартовал в прокате – за первую недельку показов только в нескольких странах он уже собрал 50 миллионов долларов, что лишь чуть меньше затрат на его производство. Учитывая, что в большинстве стран его показывают только с сегодняшнего дня, у "Носферату" есть все шансы быть еще и финансово успешным.

Наш вердикт

Фильм "Носферату" Роберта Эггерса по праву считается одним из лучших фильмов 2024 года. Снятый с уважением к оригиналу, он одновременно добавляет истории новых красок, как визуальных, так и смысловых. Это новый извращенный взгляд на хорошо известную историю, которая станет настоящим сокровищем для киногурманов.

Фильм снят очень красиво визуально, и его общая мрачная атмосфера в глубоких цветах идеально дополняется музыкой британско-ирландского композитора Робина Каролана, который до этого также написал саундтрек к "Варягу" Эггерса.

Одновременно фильм может несколько шокировать неподготовленную публику – тех, кто не знаком как с оригиналом, так и творчеством Эггерса. Также не стоит ожидать от него романтической вампирской истории.

Общая оценка – 8,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко