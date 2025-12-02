Музыкант в свое время профессионально занимался гандболом.

Известный украинский музыкант Арсен Мирзоян откровенно признался, сколько сейчас весит и как поддерживает себя в форме в свои 47 лет.

В интервью ведущему Славе Демину артист рассказал, что с 1987 года профессионально занимался гандболом, а сейчас старается бегать каждый день.

"Затем гандбол закончился в моей истории, и я начал играть в волейбол. Сейчас я очень редко позволяю себе с ребятами поиграть в волейбол, когда выпадает такая возможность… Фактически я бегаю каждое утро. Но иногда, если пропускаю утро, то могу и вечером. Это дисциплина", - рассказал музыкант.

Видео дня

По словам Мирзояна, на данный момент его вес составляет 90 килограммов, и это его максимальный вес.

"Максимальный вес - 90 кг. Рост - 185 см. Сейчас вешу 90 кг", - заявил он.

Напомним, ранее Арсен Мирзоян откровенно рассказал о сыновьях от первого брака и раскрыл, где они живут во время войны:

"Старший в Запорожье. Он там сейчас на права сдает - я настаивал, чтобы он на курсы пошел. Он студент, учится. С моей стороны всяческая поддержка. Там у него друзья, кенты, девушки, учеба. Ну, короче, социум. Это очень важно. (Младший - УНИАН) учится в Германии. Уже выучил немецкий, "шпрехает".

