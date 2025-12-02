По мнению артиста, лучшим сейчас является Стас Боклан.

Актер театра и кино, заслуженный артист Украины Андрей Исаенко рассказал, кого из коллег считает лучшим в своем деле.

В интервью "33 вопроса от Люкс ФМ" звезду проектов "Женский доктор. Новая жизнь", "Киборги", "Щедрик" и "Казаки" спросили, кто из мужчин является для него сегодня актером номер 1 в Украине. Он выделил 65-летнего Станислава Боклана:

"Это человек, который достиг определенной высоты, качественной высоты. Считаю, что он в прекрасной форме... Я не думаю, что у него есть звездная болезнь, я с ним работал. Он может быть кому-то неудобным, но он всегда все делает по делу".

Станислав Боклан - украинский актер театра и кино, народный артист Украины, один из самых известных и любимых актеров современной украинской сцены. Родился 12 января 1960 года в Брусилове на Житомирщине. Окончил Киевское государственное театральное училище им. Карпенко-Карого, после чего начал карьеру в Киевском театре юного зрителя.

С 1994 года стал одним из ведущих актеров Молодого театра, где сыграл десятки знаковых ролей. На телевидении Боклан получил особую узнаваемость после роли премьер-министра Юрия Чуева в сериале "Слуга народа", а также благодаря проектам "Ограбление по-украински", Крепостная" и другим популярным лентам. Боклан награжден званием народного артиста Украины и имеет ряд профессиональных наград.

