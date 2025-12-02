ТЕТ и MEREZHKA представили благотворительную рождественскую коллаборацию 'Пока мы вместе - Рождество дома'

Этой зимой телеканал ТЕТ и украинский бренд MEREZHKA представляют совместный благотворительный проект "Пока мы вместе - Рождество дома" - это коллекционный праздничный ранер, созданный в поддержку украинских детей, которые потеряли одного или обоих родителей из-за войны. Вся сумма от продажи будет передана в фонд "Дети Героев".

"Рождество - это о доме, тепле и традициях, которые объединяют нас даже в сложные времена. Именно из этой идеи родился наш совместный проект: создать современный, но глубоко украинский символ праздника - ранер "Вертеп", который напоминает, что пока мы вместе, то способны поддерживать тех, кому этот свет сейчас наиболее нужен. Для нас очень ценно иметь рядом такого партнера, как MEREZHKA - это бренд, который разделяет наши ценности и видение. Объединение позволяет усиливать друг друга, расширять влияние и вместе делать добрые дела, имеющие реальный смысл", - отмечает Анна Береза, руководитель отдела продвижения проектов ТЕТ.

Эксклюзивный дизайн раннера - это разработка бренда MEREZHKA.

"Дизайн раннера сочетает традиционные мотивы и современную эстетику, символизируя семейность, уют и любовь к украинским корням. Мы хотели создать вещь со смыслом, которая станет праздничным акцентом в каждом доме и одновременно поможет детям, которые в этом нуждаются", - Елена Малиенко, дизайнер MEREZHKA

Ранер станет главным акцентом рождественской кампании ТЕТ и будет представлен звездам, блогерам и партнерам, а также доступен для приобретения. Каждая покупка - это вклад в будущее детей, чьи семьи пострадали от войны.

Фонд "Дети Героев" ежедневно поддерживает более 14 500 детей, которые потеряли одного или обоих родителей, обеспечивая их необходимыми ресурсами, заботой и возможностями для развития. Частью рождественской активации в рамках проекта станет рассказ о миссии фонда и призыв участвовать в добром деле. Купить благотворительный ранер можно на официальных площадках MEREZHKA.

Пока мы вместе - Рождество дома. Подарите тепло тем, кому оно больше всего нужно.

