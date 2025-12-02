Накануне стало известно, что супруги решили расстаться после 12 лет брака.

Новость о том, что Тарас и Елена Тополи разводятся после 12 лет брака, многих шокировала и застала врасплох. Блогер Богдан Беспалов озвучил, кто был инициатором, а также назвал вероятную причину такого решения.

По словам инфлюенсера, с ним связался источник, "очень приближенный к Елене Тополе":

"Я в шоке от подробностей… Человек знает, о чем говорит".

При этом Беспалов зачитал якобы "настоящую причину" развода, инициатором которого был Тарас.

"Причина этого развода - систематические измены Елены Тополи. И это тянется длительное время. Тарас знал, закрывал глаза", - отметил блогер.

Также он добавил, что Елена якобы злоупотребляет алкоголем:

"Кто угодно это долго не выдержит, он еще долго ее терпел… Не может смириться, что ее карьера угасла, а он наоборот расцвел… Тополя дает ей деньги на финансирование ее сольной карьеры, никто не запрещает петь и не заставляет сидеть дома. Дети, воспитание и школа - тоже все на Тарасе… Просто кринжатина. То, что у нее есть проблемы с этими делами (с алкоголем - УНИАН), тоже рассказывали, но чтобы аж так… я немного удивлен".

