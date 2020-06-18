Сладко и ароматно: рецепты варенья из черешни на зиму

Вкусное варенье из сочных ягод готовится просто, а зимой хорошо сочетается с чаем.

Солнечное лето радует созревшими на грядках овощами, а в саду – спелыми, ароматными ягодами и фруктами. Вдоволь полакомившись свежими плодами, стоит задуматься о заготовке различных вкусностей на зиму. Касается это также и вкусной черешни.

Из сочной ягоды можно, в частности, сделать душистое варенье, чтобы в холодные зимние вечера дополнять им чаепитие.

Варенье из черешни с косточками

Черешня - 1 кг

Сахар - 800 г

Вода - 100 мл

Корица - по вкусу

Сначала следует перебрать ягоды, удалить хвостики, помыть и положить на полотенце обсохнуть. Каждую ягодку проколоть зубочисткой, что позволит сохранить их целыми и красивыми в процессе термообработки.

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Готовим сироп. Налить в кастрюлю воду, всыпать сахар и довести до кипения, постоянно помешивая. В кипящий сироп выложить подготовленные ягоды и дождаться, когда смесь с ягодами снова закипит. По желанию добавить корицу (или ваниль).

На медленном огне варить варенье 1-1,5 часа. Чем дольше оно будет вариться, тем гуще и карамельным получится варенье.

Разложить готовое варенье по стерильным баночкам, закрутить крышками, остудить в тепле, затем убрать на хранение в прохладное место.

Густое варенье без косточек

Черешня - 500 г (без косточек)

Сахар - 400 г

Черешню очистить, промыть, удалить из ягод косточки. Добавить в черешню третью часть сахара, перемешать и положить на огонь. Проварить до образования сиропа.

Сироп слить через сито или дуршлаг (его, можно, использовать, например, для компота). Ягоды черешни вернуть в миску для дальнейшей варки. Всыпать оставшийся сахар, перемешать. Снова положить на огонь и проварить варенье до необходимой густоты. Это займет около 15 минут.

Пока варенье будет вариться, следует подготовить банки, простерилизовав их и крышки кипячением.

Затем горячее варенье разложить в пропаренные банки и закатать стерильными крышечками. Перевернуть их, и держать в таком виде, пока варенье не остынет. Хранить густое варенье из черешни можно в обычных условиях, но так, чтобы было не очень жарко.

Варенье из белой черешни

Черешня (очищенная) - 1 кг

Сахар - 0,8-1,2 кг

Вода - 50 мл (по необходимости)

Лимонная кислота - по желанию

Ваниль, корица - по желанию

Подготовить банки для варенья, тщательно вымыв их и простерилизовав.

Плоды черешни перебрать. Удалить мятые и испорченные ягоды, листья и черешки.

Промыть черешню в холодной воде. Удалить косточки из плодов. Потом взвесить очищенную от косточек черешню и отмерить желаемое количество сахара (стандартные пропорции – 0,8-1,2 килограмма сахара на 1 килограмм очищенной черешни).

Выложить черешню в кастрюлю, пересыпая слоями сахара. После этого черешня должна настояться на протяжении ночи или в 6-8 часов, чтобы плоды пустили сок. Если жидкости после настаивания будет недостаточно, следует добавить 50 мл воды, чтобы активизировать процесс и немного растопить сахар.

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На среднем огне довести смесь черешни и сахарного сиропа до кипения. Уменьшить огонь, и варить варенье 5 минут или 20 минут (для более густого варенья). Затем выключить огонь, и полностью охладить варенье. По желанию на этом этапе можно добавить ванильный сахар, корицу и другие специи по вкусу.

Полностью охлажденное варенье довести до кипения, варить еще пять минут, а потом снова охладить. Повторить процедуру варки три раза, делая перерывы по 10-12 часов, чтобы варенье остыло, а ягоды пропитались сиропом. Можно и меньшие перерывы (3,5-4 часа) в варке делать, но в случае такого способа заготовки плоды немного сморщатся.

В третий раз, проварив варенье, разлить его по подготовленным банкам, накрыть стерилизованными крышками и закатать. Перевернуть банки с вареньем и укутать до полного остывания.

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