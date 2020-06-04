Аппетитный и сочный торт из кабачков: рецепт оригинальной закуски

Это блюдо является довольно интересным и вкусным. Его оценят даже те, кто не очень любит кабачки.

Торт из кабачков – аппетитное и легкое в приготовлении блюдо.

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Основа такого торта – блины из тертых кабачков, которые жарятся на сковороде с двух сторон до легкого подрумянивания. Начинка для такого закусочного тортика может быть любая: сыр с чесноком и майонезом, другие овощи и даже мясной фарш. Все это пропитано вкусным соусом из сметаны или майонеза.

Такую интересную закуску оценят даже те, кто не особенно любит кабачки. К тому же блюдо очень просто готовиться и из минимума продуктов. А в результате получается вкусное, нежное, ароматное и оригинальное блюдо.

Торт из кабачков

Молодые кабачки – 2 шт. (вес около 1 кг)

Мука – 1 ст.

Яйца – 4 шт.

Майонез – 0,5 ст.

Чеснок – 2-3 зубчика

Помидоры – 4 шт.

Соль, перец – по вкусу

Зеленый лук – несколько перышек

Кабачки натереть на крупной терке, слегка отжать, чтобы убрать лишнюю жидкость. Добавить яйца, муку, посолить и поперчить. Все смешать, чтобы получилось тесто, как на оладьи.

Сковороду слегка смазать растительным маслом и выпекать в ней блины. Тесто нужно просто размазать ложкой по сковороде, чтобы блинчики не получилось слишком толстыми. Обжаривать их с двух сторон. Получится примерно 5 блинчиков. Готовые блины остудить.

В майонез добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать. Помидоры нарезать кружочками как можно тоньше.

Собираем торт. Делаем в такой последовательности: блинчик смазать майонезом (не очень густо), сверху разложить кружочки помидоров, затем снова блинчик и т.д.

Верхний слой просто украсить майонезом, помидором и колечками зеленого лука. Готовый торт убрать в холодильник на полчаса.

Торт из кабачков со сметанным "кремом"

Кабачки – 1 кг

Мука – 10-12 ст.л. с горкой (зависит от сочности кабачков)

Куриные яйца – 5 шт.

Сметана – по вкусу (300-350 г)

Чеснок – по вкусу

Соль – по вкусу

Молотый черный перец – по вкусу

Помидоры – 250-300 г

Сыр – 200-250 г

Зеленый лук – 0,5 пучка

Растительное масло – для жарки

Кабачки натереть на терке и отжать лишний сок. Добавить 5 яиц, немного соли, молотого черного перца и хорошо перемешать. Добавить муку. Тщательно смешать компоненты. Тесто должно получиться густым, как на оладьи.

Разогреть сковороду. Смазать растительным маслом и, выложив порцию теста, разровнять его ложкой по дну сковороды, придавая форму блина. Обжаривать лепешки несколько минут с двух сторон, до золотистого цвета. Готовые коржи охладить.

Тем временем готовим "крем" для нашего торта. Смешать сметану и несколько измельченных зубчиков чеснока. Посолить, поперчить по вкусу.

Готовим начинку для торта. Нарезать помидоры и зеленый лук, натереть сыр.

Остывший кабачковый корж смазать подготовленным кремом. Выложить слой начинки. Повторить слои. Украсить кабачковый торт по желанию. Желательно его охладить и дать настояться в холодильнике несколько часов перед подачей.

Кабачковый торт с сыром

Кабачки – 500 г

Мука – 100 г

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель – 0,2 ч.л.

Растительное масло – 1 ст.л.

Соль – по вкусу

Для начинки

Творог – 400 г

Чеснок – 4 зубчика

Руккола – 50 г

Для украшения

Руккола – по вкусу

Помидоры черри – по вкусу

Кабачок натереть на крупной терке, посолить, перемешать, дать постоять 10 минут. Сок слить. Добавить яйца, соль и перемешать. Всыпать в кабачки муку и разрыхлитель, хорошо перемешать.

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На разогретой сковороде с растительным маслом обжарить блины до золотистого цвета.

Готовим начинку. Чеснок пропустить через пресс. Зелень мелко порубить. Соединить сыр, чеснок и зелень. Хорошо перемешать до однородности.

Блины смазать творожной начинкой и сложить друг на друга. Верх торта украсить помидорами черри и зеленью.

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