Какой церковный праздник отмечают 30 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать.

30 марта по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Иоанна Лествичника. Также в этот день проходит вторая родительская суббота в этом году. В народном календаре - Иван Лествичник. Рассказываем о запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 30 марта по старому стилю.

30 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

30 марта по новому стилю (12 апреля по старому) - день памяти преподобного Иоанна Лествичника, жившего в VI-VII веках и служившего игуменом одного из древнейших монастырей.

Иоанн Лествичник был родом из Константинополя. В 16 лет он решил уйти из мирской жизни и уехал в Египет, на Синайскую гору, где через 4 года стал монахом. Его наставником в течение почти 20 лет был старец Мартирий. Когда он умер, Иоанн Лествичник поселился в пустыне - там в безмолвии, молитвах и посте он прожил 40 лет и был наделен даром чудотворения и прозорливости.

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Иоанн старался вести отшельническую жизнь, но слава о его умении исцелять людей и предугадывать будущее привела к нему людей даже из отдаленных территорий. В 75 лет Иоанн Лествичник стал игуменом Синайского монастыря и управлял им около 4 лет. В это время он написал "Лествицу" ("Лестницу") - знаменитое произведение о 30 ступенях восхождения к духовному совершенству. За него святого и прозвали Лествичником. Затем Иоанн снова отправился из монастыря в пустню, где и упокоился.

Праздник 30 марта по старому стилю - день памяти преподобного Алексия, мужа Божьего, мученика Марина.

О чем говорят приметы на 30 марта

В народном календаре 30 марта - праздник Иван Лествичник. По приметам дня судят о погоде:

если в этот день расцвели одуванчики, то лето будет короткое;

гуси летят высоко - скоро будет много осадков;

на березе появились листья, а на ольхе еще нет - лето будет сухим;

начались затяжные дожди - жди летом хороший урожай грибов;

пчелы вылетели из ульев - вся весна будет теплой.

В народе Ивана Лествичника просят, чтобы он послал на землю дождь.

Что можно делать 30 марта

В этот день выпадает вторая родительская суббота в этом году - верующие идут в церковь, чтобы помолиться об умерших родственниках и близких, посещают кладбища.

Традиционно в этот день принято готовить печенье в виде лестницы - верят, что такая выпечка символизирует путь души из мира материального до Божьего престола и может обеспечить Царствие Божье. Количество ступенек в такой "лесенке" должно равняться членам семьи, считается, что тот, кто съест ее, будет здоров весь год. Эту же выпечку подают в качестве милостыни.

Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день разрешается горячая пища с маслом.

Что нельзя делать 30 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, обижаться и обижать кого-либо, отказывать в помощи и милостыне. В поминальный день также запрещается плохо говорить об умерших, впадать в отчаяние или устраивать шумные поминальные застолья.

По народным поверьям в этот день не советуют носить черную одежду - чтобы не навлечь неприятности. Не стоит заниматься тяжёлой работой, шить и вязать.

30 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Захар.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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