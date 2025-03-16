Какой церковный праздник отмечают верующие 17 марта по старому и новому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

17 марта по новому церковному календарю чтут преподобного Алексия, человека Божиего. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 17 марта (30 марта по старому стилю) - день памяти святого Алексия, человека Божия, который вошел в историю своей преданностью Иисусу Христу.

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Преподобный Алексий жил в IV-V веках. Он был родом из знатной римской семьи, но решил оставить все мирское и посвятить жизнь служению Господу. Когда парня обручили, то он оставил невесте перстень, а сам тайно отплыл в Месопотамию.

Алексий поселился в Эдессе. Все, что у него было, он раздал нищим, а сам стал просить милостыню на паперти храма Пресвятой Богородицы. Ел он хлеб и воду, все остальное, что получал на милостыню, отдавал старикам и немощным. Так Алексий прожил 17 лет, пока в один из дней пономарю церкви не пришло видение: Богородица попросила ввести в храм человека Божия, достойного Царства Небесного - и указала на нищего на паперти. С этого момента Алексия стали почитать, к нему потянулись люди, так как он обрел дар чудотворения. Но он не желал такой славы и покинул город.

Тайно Алексий пришел в родительский дом, его не узнали, но кров дали, как неимущему. Еще 17 лет Алексий жил рядом с родными и молился о них, пока те продолжали горевать о пропавшем сыне. В своем предсмертном письме он признался, кто он, и попросил прощения у близких. К Алексию пришли проститься многие люди, а больные получали исцеление у его гроба.

Мощам святого Алексия можно поклониться в Риме, в церкви святого Вонифатия.

Какой церковный праздник 17 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Герасима на Иордане. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 17 марта

В народе 17 марта - праздник Алексей Теплый, в этот день обычно стоит очень теплая погода. По его приметам судят о том, какой погода будет дальше:

если сегодня тепло - весна тоже будет теплой;

гуси высоко летят - пойдет снег;

скворцов не видно - быть ненастью.

Считается, что после Алексея Теплого можно сеять ячмень.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 17 марта нельзя ссориться, обижать кого-либо, отказывать в милостыне и помощи. Церковь не одобряет ложь, лень, жадность, зависть, отчаяние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует ничего давать в долг, если у вас в доме есть маленькие дети - считается, что можно отдать их судьбу. Не советуют в этот день отправляться в дальнюю дорогу и начинать новые дела - с ними лучше обождать до завтра.

Что можно делать 17 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Алексию, как к ходатаю за нас перед Богом. Просят о выздоровлении, уберечь от последствий тяжелых недугов, избавить от страха перед испытаниями судьбы, заступничества для обиженных, утешения скорбящим и помощи в нужде.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

В народе на Алексея Теплого почитают березу - она символизирует мир, чистоту и гармонию. В это время обычно собирают березовый сок и готовят на нем узвар с медом и различными пряностями - верят, что такой напиток добавляет сил. По одной из народным примет, если в этот день незамужняя девушка увидит аиста, ей нужно присесть - тогда вскоре она встретит суженого.

Кто отмечает день ангела 17 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Павел, Макар, Виктор, Александр, Гавриил.

По старому стилю день ангела у Александра, Василия, Вячеслава, Георгия, Григория, Даниила, Павла, Ульяны, Якова.

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