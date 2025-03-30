Дата 30 марта примечательна несколькими праздниками и народными обычаями.

Сегодняшняя дата примечательна несколькими народными обычаями и приметами. Узнайте, какой праздник 30 марта наступает в народе и в церкви, чего нельзя делать и какие есть приметы о погоде сегодня.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного отшельника Иоанна Лествичника. По старому стилю верующие вспоминают мученика Марина и преподобного Алексея, Божьего мужа. Узнайте в другом нашем материале, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и о чем молятся.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных праздников сегодня в Украине нет.

Видео дня

30 марта 2025 года - это день, когда в Украине переводят часы на летнее время. В 3:00 мы переводим время на 4:00, то есть сразу после 2:59 наступит 4 утра. Таким образом, этой ночью украинцы будут спать меньше, но темнеть будет позже.

Из выдающихся украинцев в эту дату родились астроном Николай Барабашов, математик Стефан Банах, футболист Алексей Михайличенко.

Какой сегодня праздник в мире

На мировом уровне отмечается 30 марта праздник Международный день биполярного расстройства. Цель торжества - распространить знания о симптомах и диагностике заболевания, и развенчать популярные мифы о нем. А также донести необходимость поддержки и понимания людей с биполярным расстройством.

Другие известные сегодня праздники мира - Всемирный день идли, День нулевых отходов, День прогулки в парке, День карандаша, День домашних работников, День врача в США, Ураза-байрам.

Среди мировых известных людей родились 30 марта полководец Мехмед II Фатих, поэт Поль Верлен, художник Винсент ван Гог, предприниматель и основатель IKEA Ингвар Кампрад, певица Селин Дион.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Иван Лествичник. У хозяек в этот день принято печь печенья в форме лестницы, где число ступенек равно количеству членов семьи. Православные верят, что съевший такую выпечку человек после смерти попадет в Царство Небесное.

Наши предки 30 марта продолжали бытовые хлопоты - сеяли ранние овощи, сажали деревья, удобряли землю. В домах занимались уборкой и ремонтом, чтобы закончить к Пасхе.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает у украинцев, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя конфликтовать, сплетничать, обсуждать людей за их спиной. Также запрещено заниматься рукоделием и носить черную одежду - такие действия навлекут на человека болезни.

О сегодняшней дате известные такие погодные приметы:

если потеплело, то остаток весны будет теплым;

реки широко разлились - к дождливому лету;

появились пчелы - к потеплению;

если несколько дней подряд идет дождь, то будет много грибов.

Погода 30 марта принесет Украине пасмурное небо с дождями в некоторых областях. При этом температура останется теплой.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 30 марта отмечают Иван и Захар.

По старому стилю в праздник 30 марта поздравляют обладателей имен Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

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