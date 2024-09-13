Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 14 сентября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

14 сентября по новому церковному календарю отмечают один из 12 главных праздников - Воздвижение Креста Господня, а также вспоминают святителя Иоанна Златоуста и Леснинскую икону Божией Матери. В народе день прозвали Воздвижение. Рассказываем о традициях и приметах 14 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

14 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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14 сентября по новому церковному календарю (27 сентября по старому) - Воздвижение Креста Господня, преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского и день памяти Леснинской иконы Божией Матери.

14 сентября по новому стилю - преставление выдающегося подвижника и учителя Церкви святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

Иоанн Златоуст был одним из трех Вселенских святителей (наряду с Василием Великим и Григорием Богословом). Он родился около 347 года в Антиохии, в семье военачальника. Его отец рано умер, а мать воспитала сына в христианской вере. Иоанн получил хорошее образование, а когда умерла мать, принял монашество. Тогда же он написал свои первые труды, среди них "Шесть слов о священстве" и "Против вооружающихся на ищущих монашества".

В 386 году святителя Иоанна рукоположили в пресвитера. 12 лет он проповедовал в храме, а также занимался написанием религиозных трудов и толкованием Священного Писания. В 397 году Иоанна вызвали из Антиохии, чтобы поставить на Константинопольскую кафедру архиепископом. Иоанн занялся духовным совершенствованием священников и устроением богослужения, много уделял времени делам милосердия - на личные средства содержал несколько больниц и две гостиницы для паломников. Сам же архипастырь ел скудную пищу и отказывался от приглашений на обеды.

Однажды Иоанн выступил против распущенности столичных нравов и вступил в конфликт с императрицей Евдоксией - архипастыря оклеветали и даже приговорили к казни, но потом император заменил казнь изгнанием. После того, как святитель покинул город, там произошло сильное землетрясение. Императрица Евдоксия умоляла Иоанна вернуться. Но спустя 2 месяца после возвращения на архипастыря снова донесли и снова изгнали из города. Вскоре после этого сгорели храм Святой Софии и сенат.

Последние годы жизни святитель Иоанн провел в изгнании. Умер святитель в 407 году, 14 сентября, но день его памяти ради праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня совершается 13 ноября. За многочисленные написанные труды и выдающиеся проповеди святителя Иоанна прозвали Златоустом.

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Леснинская икона Божией Матери - один из чудотворных образов Богородицы. От иконы было зафиксировано свыше 500 чудес, как католическими ксёндзами, так и православными священниками, и с XVII века она является предметом споров между католиками и православными.

Икону обнаружили в праздник Воздвижения Креста Господня в 1683 году недалеко от села Лесны (ныне территория Польши) - местный пастух нашел образ в ветвях груши и перенес его в ближайшую православную церковь деревни Буковичей.

Икона оказалась довольно необычна - это вырезанное рельефом на темно-красном овальном камне изображение Пресвятой Богородицы и Богомладенца.

Слава о чудесно явившейся иконе разнеслась по округе, и католическое духовенство решило использовать образ для распространения католичества. Икону забрали у жителей Буковичей и в 1686 году поставили ее в Леснинском костеле. В начале XVIII века монахи католического ордена основали в Лесне монастырь, там и находилась икона долгое время. Но в 1863 году монахи приняли участие в польском восстании, в результате этого монастырь закрыли и обратили его в православный приход. В 1885 году здесь основали Леснинскую женскую обитель Пресвятой Богородицы.

В 1915 году, во время Первой мировой, обитель и икону эвакуировали вглубь России, а в 1917 году монахини переехали в Кишиневскую епархию, а затем в Югославию. В 1943 году, во время оккупации Югославии фашистскими войсками, сестер монастыря изгнали в Сербию, а в 1950 году они переехали во Францию - вместе с иконой. С 1967 года чудотворная икона находится в городе Провемон - в храме Леснинского женского монастыря (Франция).

Церковный праздник 14 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти святого Симеона Столпника, на Собор Винницких святых и начало индикта, церковное Новолетие.

О чем говорят приметы на 14 сентября

По приметам дня можно понять, какими будут зима и весна:

утром заморозки - будет ранняя зима;

похолодало резко - весна также будет ранней;

птицы уже улетели в теплые края - будут сильные морозы.

В народе 14 сентября - праздник Воздвижение, Капустница. Считается, что в этот день окончательно наступает осень. В старину верили, что, если 14 сентября увидеть отлетающих птиц и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Что нельзя делать 14 сентября

14 сентября, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы, осуждения, а также выступает против зависти, жадности, мести, отчаяния. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

Этот день - постный: нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Считается, что тот, кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится.

В народе считается, что на Воздвижение нельзя убирать, стирать, рубить дрова, заниматься другой физической работой. Не следует также давать деньги взаймы, начинать важные дела. Строго запрещено идти в лес: змеи ищут места для зимовки, поэтому есть вероятность встречи с ними.

Что можно делать 14 сентября

В праздник принято идти в храм и помолиться - о здравии, благополучии и счастье в семье. Перед Леснинской иконой Богородицы просят об исцелении близких и детей от физических и душевных болезней.

Сегодня готовят блюда из капусты - ее тушат, пекут с ней пироги. Дом в этот день в старину окропляли освященной в церкви водой - чтобы защитить от недоброго.

14 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Илья, Николай, Александр, Корнилий, Юлиан, Леонтий, Степан, Лукьян.

По старому стилю именины празднуют Денис, Наталья, Семен, Татьяна, Марфа.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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