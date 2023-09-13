Народный праздник 14 сентября известен под названиями Воздвижение Креста Господня, Семён-летопроводец, Семенов день.

Православная церковь Украины 14 сентября по новому стилю отмечает большой православный праздник Воздвижение Креста Господнего, а также чтит память святого Иоанна Златоустого. По старому стилю в этот день почитали святого целителя Симеона Столпника.

В народный праздник 14 сентября наши предки соблюдали строгий пост. Крест Господний воспринимали как символ страданий, и отказывались от вкусной еды, чтобы почтить мученическую смерть Иисуса. Верили, что того, кто будет поститься на Воздвижение, обязательно благословит Господь.

На Воздвижение в давние времена было принято поднимать кресты на строящихся церквях и в целом начинать строить храмы. Священники в этот народный праздник обходили поселки с иконами и молитвой, а также посещали дома больных и молились за их выздоровление.

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Наши предки верили, что в этот день наступает настоящая погодная осень, а птицы начинают улетать в теплые края. Ночи становятся заметно короче, а дни - холоднее.

По старому поверью, в праздник 14 сентября кроме постройки новых зданий нельзя начинать никакое дело, иначе оно будет обречено на провал. Это считалось главным запретом дня.

В народный праздник 14 сентября люди собирали урожай поздних овощей и ягод, стригли овец, заготавливали дрова. В городах проводились осенние ярмарки, где крестьяне продавали всё, что собрали и изготовили за лето.

14 сентября - знак Зодиака

Рожденный 14 сентября по знаку Зодиака - Дева. Именинники этого дня очень упорные, настойчивые и упрямые. Они достигают успеха в любом деле и их невозможно переубедить. Их мысли часто опережают свое время. Родных и друзей восхищает их смелость.

Что нельзя делать 14 сентября

В Воздвижение Креста Господнего нельзя заниматься рукоделием, тяжелым физическим трудом, стиркой и уборкой. Не рекомендуется в этот день подметать пол, иначе можно вымести из дома всё счастье.

14 сентября нельзя ходить в лес, в горы или в другую дикую местность, поскольку повышается риск столкновения с агрессивными животными.

В этот день остатки еды и хлебные крошки нельзя выбрасывать со стола, иначе в семье может наступить голод.

Нельзя никому рассказывать о своих планах, иначе ничего не сбудется. Также не стоит рассказывать свои секреты, иначе они всем станут известны.

Приметы погоды 14 сентября

Приметы погоды в день Семена-летопроводца указывают на то, каким будет далекое будущее.

Если погода в этот день теплая, то вся зима будет теплой.

Дождь и гроза предвещают дождливую осень.

Солнце пригрело - к теплой и солнечной осени.

Если поднялся сильный ветер, то зимой часто будут дуть морозные ветра.

Гуси уже улетают на зимовку - к короткому бабьему лету и ранней зиме.

Если пропали все мухи и комары, то скоро сильно похолодает.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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