Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

11 июля в православной церкви - праздник иконы Божией Матери "Троеручница". В народе этот день получил название Крапивное заговенье. О приметах дня, что нельзя делать на церковный праздник, а также в чем помогает чудотворная икона - рассказываем в материале.

11 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

У иконы Божией Матери "Троеручица" удивительная история. В 716 году на византийском престоле был Лев Исавр, известный как ярый иконоборец. Своим воинам он приказывал врываться в дома христиан, отбирать у них иконы и жечь, а самих верующих убивать. Попал под эти гонения и Иоанн Дамаскин, который служил у халифа Дамасского в Сирии, был первым министром и просветителем христианства.

Чтобы его устранить, император Лев приказал подделать почерк Иоанна и написать письмо, где тот якобы просит помощи Византии в завоевании Сирии. Халиф после прочтения письма велел отрубить правую руку Иоанну.

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Иоанн упросил вернуть ему руку и стал молиться перед иконой Божией Матери об исцелении. В конце концов он уснул, а когда проснулся, то его рука была на месте, как будто ничего и не случилось. На радостях Иоанн попросил сделать руку из серебра и прикрепил ее к иконе. Есть и вторая версия - будто святой сам дописал третью руку. Остаток жизни Иоанн посвятил служению Богу.

Икону назвали "Троеручицей". Со временем она очутилась в Хиландарском монастыре на Афоне. Один из списков "Троеручицы" находится в Спасо-Преображенском соборе в Чернигове.

Память иконы "Троеручица" отмечают 11 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать ее будут 28 июня.

Народные приметы на 11 июля

По приметам дня судили, какой будет погода далее:

дождь с утра и радуга после - установится хорошая погода;

вода в реке прибыла - быть ненастью;

кукушка перестала куковать - зима будет ранней.

11 июля в народе прозвали Крапивным заговеньем - считалось, что в этот день крапива самая целебная, а после утрачивает свою силу и пользу.

11 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько запретов:

нельзя ругаться - размолвка затянется надолго;

нельзя спать днем - иначе разболеется голова;

не следует играть свадьбу - брак будет непрочным;

запрещается давать и брать деньги в долг - можно лишиться всего нажитого.

Также 11 июля категорически запрещено стричься - чтобы не укоротить себе жизнь.

Что можно делать 11 июля

У иконы Божией Матери "Троеручица" молятся об исцелении от болезней рук, ног и суставов, а также верят, что она восстанавливает зрение. Просят у Богородицы здоровья для близких, семейного благополучия и защиты от врагов. Чудотворный образ покровительствует людям, занимающимся рукоделием, иконописцам и художникам.

В этот день наши предки собирали крапиву, готовили с ней борщ, салаты, пирожки. Отвары из крапивы, приготовленные именно 11 июля, считались лекарством от любой болезни. Приписывают крапиве и другие свойства - считается, что если положить ее на пороге дома или повесить над дверью и окнами, то дом будет надежно защищен от нечисти.

11 июля заканчивается Петров пост 2023, это его последний день.

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