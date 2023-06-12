12 июня начинается Петров пост - первый из двух летних многодневных постов.

Петров пост, который также называется Апостольским, каждый год начинается в разное время и бывает разный по продолжительности. Сколько он продлится в 2023 году, что можно и нельзя есть, а также делать в это время - рассказываем в материале.

Петров пост - история

Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле. Именно поэтому его еще называют Апостольским. Считается, что эта традиция появилась в IV веке, когда в Риме и Константинополе возвели храмы в честь апостолов. По преданию, их казнили в один день, поэтому и чтят их вместе.

Святые Петр и Павел - это первоверховные апостолы, они не принадлежат к числу 12 апостолов. Петр - первый ученик Христа, а до встречи со Спасителем он был обычным рыбаком. Позже он везде сопровождал Иисуса. Считается, что Петр - создатель христианской церкви и первый Папа Римский. Умер он мученической смертью.

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Павел был язычником, ненавидел и преследовал христиан. В одном из таких преследований он ослеп, услышал голос Христа и уверовал в Него. Его исцелили от слепоты и Павле принял крещение, стал епископом и начал проповедовать христианскую веру в Малой Азии и на Балканах. Он умер мученической смертью, по легенде - в один день с Петром.

Петров пост - начало и конец

Начало Петрова поста зависит от Троицы - пост начинается спустя неделю после праздника. Поэтому дата поста, как и дата Троицы каждый год разная. В 2023 году Петров пост начинается 12 июня. Заканчивается пост всегда в одно и то же время - накануне праздника Петра и Павла, то есть, 11 июля. Из-за того, что дата поста всегда разная, разная и его продолжительность - от 8 до 42 дней. В 2023 году Петров пост продлится 30 дней.

Как правильно поститься в Петровский пост

Петров пост не такой строгий как Великий. Святой апостол Петр был рыбаком до встречи с Иисусом, поэтому во время Петрова поста разрешена рыба, но за исключением среды и пятницы - в эти дни готовят блюда из молодой зелени. В остальные дни принято готовить всевозможные рыбные блюда, овощные, грибные. Запрещено есть во время Петрова поста:

мясо и мясные продукты;

молоко и молочные продукты;

яйца;

рыбу - в среду и пятницу.

Также во время поста важно соблюдать умеренность в еде.

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Петров пост - это напоминание о духовном подвиге апостолов. Поэтому церковь призывает усмирить в это время страсти и самосовершенствоваться, а пост должен помочь в этом. Верующим нужно чаще посещать храм и молиться.

Существует и ряд запретов в Петров пост, в это время:

запрещено ссориться, ругаться, выяснять отношения;

нежелательно стричься - можно лишиться удачи;

не советуют давать и брать деньги в долг - не вылезешь сам из долгов;

не следует гадать.

Во время Петрова поста не проводят венчаний, но это не касается росписи в ЗАГСе. Массовые гуляния не приветствуются.

Считается, что, если в первый день поста пойдет дождь - будет хороший урожай. Если за один день три раза пойдет дождь - год будет удачным во всем.

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