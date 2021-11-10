Православные верующие отмечают сочельник за день до Рождества Христова.

Само название праздника произошло от слова "сочиво" - пшеничные зёрна, размоченные соком из семян. Сочивом в старину угощались в канун Рождества после появления первой звезды на небе.

Подробно о том, что делать на сочельник, и когда наступит Рождество в Украине - читайте на УНИАН.

Как отмечают Рождественский сочельник - история и церковные службы

Из года в год Рождественский сочельник отмечают 6 января - за день до празднования Рождества Христова. Люди готовят сочиво и угощаются им после появления первой звезды. Эта традиция возникла на основании легенды о появлении Вифлеемской звезды, которая известила людей о рождении Христа. Именно поэтому верующие до этого дня постятся.

До конца вечерни необходимо соблюдать строгий пост и воздерживаться от пищи животного происхождения. Если вы причащаетесь на ночной литургии, то последний прием пищи должен быть не позднее, чем за шесть часов до причастия.

По окончании литургии священники выносят в центр храма свечу и поют тропарь Рождеству Христову. Рождественская всенощная длится примерно три часа, затем служат литургию, а уж потом наступает празднование Рождества.

Что надо делать в Рождественский сочельник - традиции празднования

В древности люди отмечали сочельник, соблюдая главные заветы праздника - ставили пышную елку, украшали ее звездами, а под ней ставили вертеп - подобие пещеры, где родился Господь. Славяне заранее готовили подарки, причем, не только для своих родных, но и для посторонних людей.

Читайте такжеВыходные на Рождество и Новый год 2022: сколько дней отдыха получат украинцыБлаготворительность была неотъемлемой частью праздника, поэтому 6 января принято было раздавать свои вещи нуждающимся и подавать милостыню. Кроме того, православная церковь рекомендует исповедаться в этот день, тогда у вас получится встретить Рождество Христово с чистой душой и помыслами.

Издавна верующие устраивали красочные представления, переодевались в костюмы и разыгрывали рождение Христа. Театр мог быть и кукольным - всё зависело от желания, возможностей и традиций, которые чтут христиане.

Что можно и нельзя делать на сочельник - приметы и запреты дня

Одной из самых важных традиций праздника, кроме вышеописанных, считается колядование. Несмотря на то, что колядки были популярны в дохристианские времена, церковь их не запрещает.

Категорически возбраняется в канун Рождества носить темную одежду - лучше выбрать что-то светлое и свежевыстиранное. Ругаться и ссориться тоже нельзя, атмосфера праздника радостная, а энергетика сильная, так что, нарушив запрет, рискуете навлечь на себя беду.

Гадать тоже нельзя - у церкви весьма категоричное мнение на этот счет. Считается, что все попытки узнать будущее - от лукавого. Для верующего человека подобные действия - грех. Не стоит заниматься домашними делами: стирать, шить, убирать. Единственное исключение - приготовление блюд к празднику.

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Автор: Кристина Кащавцева