День святого Николая Чудотворца в этом году отмечаем по новому стилю.

Николай Чудотворец - один из самых почитаемых святых в православии. Его считают покровителем сирот, бедных, больных, путешественников, военных и заключенных. Считается также, что этот святой стал прообразом Санта-Клауса. День памяти чудотворца - в декабре, но по новому церковному календарю дата праздника сдвигается. Рассказываем, какого числа День святого Николая будет в 2023 году и о традициях этого дня.

Кто такой святой Николай

Николай жил в Малой Азии, в III-IV веках. Он был родом из греческой колонии, что жила в римской провинции Ликия. Родился Николай в обеспеченной семье и уже при самом рождении исцелил свою мать, а при крещении три часа сам стоял в купели на ногах, чем и показал, что он - мальчик необычный.

По преданию, Николай с самого детства держал пост, а став старше, начал изучать Божественное Писание и много времени проводил в храме. Прославился он своим милосердием: всем всегда старался помочь и даже раздал свое имущество бедным, а сам вел аскетический образ жизни. Его дядя - Николай Патарский - сам был епископом, поэтому назначил племянника чтецом в храме, а затем рукоположил в сан священника. Николай посвятил жизнь служению Богу и ревностно защищал христианскую веру от ересей. Вскоре он стал епископом города Миры (сейчас это город Демре в Турции).

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В житие Николая Чудотворца есть одна известная многим история. Как-то святитель узнал о бедняке, у которого было три дочери, но не было приданого, чтобы выдать их замуж. Мужчина решил зарабатывать на красоте дочерей. Тогда Николай, будучи скоромным, закинул ночью в дом бедняка мешок с золотом. Старшую дочь удачно выдали замуж. Этот же "фокус" Николай тайно повторил еще дважды. Но в последний раз бедняк таки подкараулил благодетеля, но Николай взял с него клятву, что тот будет молчать. Поскольку мы с вами знаем об этой истории, то, видимо, мужчина все же проговорился. По версии католиков, один из мешков Николая угодил в чулок, вывешенный для просушки. Отсюда и пошла традиции класть подарки на Рождество в чулки или носки, а сам святой стал прообразом Санта Клауса.

Святой умер около 345 года в городе Миры. Его мощи в конце VIII века пытались похитить арабы, но безуспешно. Но вот итальянцам из города Бари это удалось сделать в 1087 году - они решили похитить мощи, чтобы защитить их. Мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь Святого Стефана, а позже в городе построили церковь Николая (сейчас - Базилика Святого Николая), где мощи находятся и сейчас. Мелкие фрагменты мощей, оставшиеся в Мирах, доставили в Венецию на остров Лидо в церковь святого Николая-покровителя моряков.

Поэтому у святого Николая два дня памяти: в день его смерти (Никола Зимний) и в день перенесения мощей в город Бари (Никола Летний).

Когда День святого Николая в Украине в 2023 году

День памяти святого Николая традиционно 19 декабря. Но с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты непереходящих праздников сдвинулись. Поэтому День святого Николая по новому стилю теперь отмечают на 13 дней раньше - 6 декабря.

Что можно попросить на День святого Николая

Николай Чудотворец, или, как его еще называют, Николай Угодник, во многом помогает, поэтому молятся и просят его о многом. Святой никогда не отказывает в помощи, если молитва будет искренней.

Николай Чудотворец защищает от неприятностей в дороге, помогает в случае голода и болезней, способствует удачному замужеству и приносит благополучие и достаток в семью. Кроме этого, святого Николая считают и покровителем осужденных - он помогает им вернуться на праведный путь. Также святитель Николай Чудотворец покровительствует мореплавателям - он несколько раз возвращал к жизни погибших моряков.

Что можно делать в День святого Николая

В этот день традиционно идут в церковь, чтобы помолиться святому, поздравляют друг друга с праздником и делают подарки близким. Особенно их ждут дети - Николай Чудотворец покровительствует деткам, поэтому в день памяти святого детишек также обязательно угощают сладостями. Родители в этот день просят о защите своих детей любого возраста.

Считается, что в этот день следует вернуть все свои долги, чтобы привлечь в свою жизнь достаток, а девушки у чудотворца могут вымолить удачное и счастливое замужество.

Что нельзя делать в День святого Николая

Есть в этот день и ряд важных запретов:

строго запрещено ругать детей, особенно маленьких;

нельзя обижать стариков, животных, тех, кто слабее;

не следует отказывать в милостыне;

нельзя делать уборку, заниматься рукоделием и тяжелой работой.

Также категорически нельзя в этот праздник брать или давать деньги взаймы - как уже говорили, напротив, в этот день нужно вернуть все свои долги, чтобы следующий год провести в достатке. Наши предки считали, что святой Николай накажет каждого, кто совершит плохой поступок, и не только в день его памяти.

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