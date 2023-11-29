С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь - новоюлианский. В связи с этим все непереходящие праздники - те, которые имеют фиксированную дату, теперь отмечают на 13 дней раньше. По новому церковному календарю в первом месяце зимы выпадает много важных церковных праздников и памятных дней. Что и когда отмечаем - смотрите церковный календарь на декабрь 2023.
Православный календарь на декабрь 2023 - праздники на каждый день по новому церковному календарю
В этом месяце мы отмечаем по новому стилю мы отмечаем День святого Николая и Рождество Христово:
- 1 декабря - праведного Филарета Милостивого.
- 2 декабря - пророка Аввакума, преподобного Афанасия, затворника Печерского, мученицы Миропии Хиосской.
- 3 декабря - пророка Софонии.
- 4 декабря - великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.
- 5 декабря - преподобного Саввы Освященного.
- 6 декабря - святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
- 7 декабря - святителя Амвросия, епископа Медиоланского.
- 8 декабря - преподобного Патапия и преподобного Кирилла Челмогорского.
- 9 декабря - Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".
- 10 декабря - мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.
- 11 декабря - преподобного Никона Сухого.
- 12 декабря - святителя Спиридона Тримифунтского.
- 13 декабря - мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
- 14 декабря - мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха Александрийских.
- 15 декабря - священномученика Елевферия, епископа Илирийского.
- 16 декабря - пророка Аггея.
- 17 декабря - пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.
- 18 декабря - мучеников Севастиана и дружины его.
- 19 декабря - преподобного Илии Муромца, Печерского, священномученика Ипатия Печерского, святого мученика Вонифатия, преподобного Иосифа Многоболезненного.
- 20 декабря - священномученика Игнатия Богоносца.
- 21 декабря - святой мученицы Иулиании Никомидийской.
- 22 декабре - святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
- 23 декабре - святых десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.
- 24 декабря - Рождественский сочельник, преподобного Николая, преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии, завершение Рождественского поста.
- 25 декабря - Рождество Христово.
- 26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы, священномученика Евфимия, епископа Сардийского.
- 27 декабря - преподобного Феодора Начертанного, исповедника, первомученика апостола от 70-ти Стефана.
- 28 декабря - 20 000 мучеников, сожженных в церкви в Никомидии, апостола от 70-ти Никанора.
- 29 декабря - мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных.
- 30 декабря - мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской), апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского, священномученика Зотика Сиропитателя, пресвитера.
- 31 декабря - отдание праздника Рождества Христова, преподобной Мелании Римляныни (Щедрый вечер).
В декабре продолжается последний в этом году многодневный Рождественский пост, он же Филиппов. Пост продлится до 24 декабря.
Напомним, что принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.
Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024 - когда будем отмечать их в следующем году.