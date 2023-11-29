Какие православные праздники в декабре будем отмечать по новому церковному календарю.

С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь - новоюлианский. В связи с этим все непереходящие праздники - те, которые имеют фиксированную дату, теперь отмечают на 13 дней раньше. По новому церковному календарю в первом месяце зимы выпадает много важных церковных праздников и памятных дней. Что и когда отмечаем - смотрите церковный календарь на декабрь 2023.

Православный календарь на декабрь 2023 - праздники на каждый день по новому церковному календарю

В этом месяце мы отмечаем по новому стилю мы отмечаем День святого Николая и Рождество Христово:

1 декабря - праведного Филарета Милостивого.

- праведного Филарета Милостивого. 2 декабря - пророка Аввакума, преподобного Афанасия, затворника Печерского, мученицы Миропии Хиосской.

- пророка Аввакума, преподобного Афанасия, затворника Печерского, мученицы Миропии Хиосской. 3 декабря - пророка Софонии.

- пророка Софонии. 4 декабря - великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.

- 5 декабря - преподобного Саввы Освященного.

- 6 декабря - святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

- 7 декабря - святителя Амвросия, епископа Медиоланского.

- святителя Амвросия, епископа Медиоланского. 8 декабря - преподобного Патапия и преподобного Кирилла Челмогорского.

- преподобного Патапия и преподобного Кирилла Челмогорского. 9 декабря - Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы , иконы Божией Матери "Нечаянная Радость".

- , иконы Божией Матери "Нечаянная Радость". 10 декабря - мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.

- мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. 11 декабря - преподобного Никона Сухого.

- преподобного Никона Сухого. 12 декабря - святителя Спиридона Тримифунтского.

- святителя Спиридона Тримифунтского. 13 декабря - мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

- мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. 14 декабря - мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха Александрийских.

- мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха Александрийских. 15 декабря - священномученика Елевферия, епископа Илирийского.

- священномученика Елевферия, епископа Илирийского. 16 декабря - пророка Аггея.

- пророка Аггея. 17 декабря - пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

- пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. 18 декабря - мучеников Севастиана и дружины его.

- мучеников Севастиана и дружины его. 19 декабря - преподобного Илии Муромца, Печерского, священномученика Ипатия Печерского, святого мученика Вонифатия, преподобного Иосифа Многоболезненного.

- преподобного Илии Муромца, Печерского, священномученика Ипатия Печерского, святого мученика Вонифатия, преподобного Иосифа Многоболезненного. 20 декабря - священномученика Игнатия Богоносца.

- священномученика Игнатия Богоносца. 21 декабря - святой мученицы Иулиании Никомидийской.

- святой мученицы Иулиании Никомидийской. 22 декабре - святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

- святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. 23 декабре - святых десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста.

- святых десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. 24 декабря - Рождественский сочельник, преподобного Николая, преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии, завершение Рождественского поста.

преподобного Николая, преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии, завершение Рождественского поста. 25 декабря - Рождество Христово .

- 26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы , священномученика Евфимия, епископа Сардийского.

- , священномученика Евфимия, епископа Сардийского. 27 декабря - преподобного Феодора Начертанного, исповедника, первомученика апостола от 70-ти Стефана.

- преподобного Феодора Начертанного, исповедника, первомученика апостола от 70-ти Стефана. 28 декабря - 20 000 мучеников, сожженных в церкви в Никомидии, апостола от 70-ти Никанора.

- 20 000 мучеников, сожженных в церкви в Никомидии, апостола от 70-ти Никанора. 29 декабря - мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных.

- мучеников 14 000 младенцев, за Христа избиенных. 30 декабря - мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской), апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского, священномученика Зотика Сиропитателя, пресвитера.

- мученицы Анисии Солунской (Фессалоникийской), апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского, священномученика Зотика Сиропитателя, пресвитера. 31 декабря - отдание праздника Рождества Христова, преподобной Мелании Римляныни (Щедрый вечер).

В декабре продолжается последний в этом году многодневный Рождественский пост, он же Филиппов. Пост продлится до 24 декабря.

Видео дня

Напомним, что принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024 - когда будем отмечать их в следующем году.

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