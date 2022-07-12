12 июля отмечается День фотографа - праздник, созданный, чтобы поздравить и поддержать всех профессиональных фотографов и тех, кто увлекается искусством фотографии.

Всемирный День фотографа - праздник, отмечать который могут все те мастера, кто умеет останавливать время. Профессиональные фотографы и любители - каждый отмечает это событие по-своему. Предлагаем вам поздравить своих родных, друзей и знакомых с этим чудесным праздником.

В Украине в 2022 году День фотографа отмечается 12 июля. Торжество имеет неофициальный статус. Наибольшую популярность праздник получил в США. В этой стране он поддерживается президентом.

Цель праздника: объединить специалистов, работающих в сфере фотоиндустрии.

История и традиции праздника

Дата праздника имеет символическое значение. 12 июля (по старому стилю) – день памяти святой Вероники, покровительницы фотографии. Эта женщина была свидетельницей Крестного пути Иисуса Христа. Когда Он упал под тяжестью креста, она подбежала к Нему, напоила и отерла струи пота и крови с лица. После этих событий на ткани запечатлелся лик Спасителя, а святая христианка вошла в историю как "создательница" первой фотографии. Согласно другой версии, дата праздника приурочена ко Дню рождения Джорджа Истмена, американского бизнесмена, изобретателя и отца-основателя компании Kodak.

В этот день проводятся различные конкурсы, фестивали, выставки, готовятся интересные мероприятия - образовательные мастер-классы от известных фотографов, квесты и многое другое.

С днем фотографа - поздравления и открытки

Поздравляю с Днём фотографа. Искренне желаю потрясающих идей и удачных кадров, невероятных историй и ярких сюжетов, великолепных результатов и широких просторов фантазии, удовольствия от работы и большого счастья в жизни.

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С Днем фотографа! Желаем щедрых клиентов, всегда исправной аппаратуры, качественных снимков, удачных ракурсов! Будь всегда таким же позитивным, остроумным, разносторонним и гостеприимным! Пусть тебе в объектив чаще улыбается фортуна! Желаем крепкого здоровья, личного счастья и творческих успехов!

Фотограф - не только профессия, но и призвание, с которым мир видится совсем иным! Сегодня, в День фотографа я желаю вам не теряться в массе коллег, отличаться уникальным стилем и всегда находить многих почитателей своего творческого таланта!

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Поздравляю с Днём фотографа и от души хочу пожелать ярких снимков, насыщенных красок, невероятной фантазии и забавных идей. Пусть каждый день дарит весёлые идеи и большие возможности, пусть твой объектив всегда улавливает только радость, нежность, любовь, надежду, наслаждение, страсть, романтику, всю красоту героев сюжета и окружающего мира.

Поздравляю с Днём фотографа и от чистого сердца желаю массу интересных творческих идей и необычных сюжетов для съёмки, безграничного количества задумок и возможностей, постоянной работы фантазии и всеобщего признания безупречного и великого твоего таланта.

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С Днём фотографа. Желаю ярких снимков и улыбок на лице, красочных фонов и эмоций, безумных идей и поступков, гениальных задумок и работ. Пусть каждый день дарит успех, счастье, восторг, вдохновение, любовь, сказку в объективе и в жизни.

С Днем фотографа тебя! Пусть твой объектив запечатлевает только приятные моменты, а снимки отличаются оригинальностью и полнотой жизни и красок. Желаю, чтобы работа всегда приносила удовольствие, муза никогда не покидала. Пусть жизнь будет в достатке. Счастья тебе, дорогой фотограф!

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Желаю оригинальных идей и воплощения их в жизнь, насыщенных снимков и ярких сюжетов, вдохновения и полной творческой реализации! Пусть освещение будет удачным, кадры - только четкими, твоя карьера фотографа - только на взлете. Желаю больше радостных моментов!

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