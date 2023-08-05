Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

6 августа в православной церкви вспоминают святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. В народе день называют Бориса и Глеба Летних. Что можно и что нельзя делать на церковный праздник, а также какие есть народные приметы - рассказываем в материале.

6 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) были младшими сыновьями киевского князя Владимира Великого и братьями Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного. Борис родился в 986 году, Глеб - примерно в 990 году, и оба прожили короткую жизнь.

От отца Владимира Борис получил Ростов (есть версия, что это был Владимир-Волынский), а Глеб - Муром. Киевский престол должен был достаться Святополку окаянному, но Владимир Великий не хотел этого и планировал передать власть другому сыну. Этого князь сделать не успел, и после его смерти в 1015 году престол занял Святополк Окаянный.

Видео дня

Новость о смерти великого князя от Святополка скрыли, а Бориса эта весть застала в пути - он возвращался с дружиной из похода на печенегов. Дружина предложила князю отобрать престол у Святополка, но Борис не захотел поднимать руку на старшего брата. Большая часть войска покинула Бориса, а Святополк, узнав о смерти отца, подослал к Борису убийц - его закололи 24 июля 1015 года. Борису было 29 лет.

Тогда Святополк взялся за Глеба - вызвал его в Киев. Ярослав предупредил его, что отец умер, брат убит и он также в опасности. Но Глеба тоже убили - во время молитвы об отце и брате. Глебу было 25 лет.

Святополк убил и третьего брата - Святослава. В 1019 году точку в этой междусобице поставил князь Ярослав, победив Святополка. Святополк Окаянный поплатился за все грехи: его сразили паралич и безумие, и он умер в возрасте 40 лет.

Князя Бориса похоронили в Вышгороде, в церкви святого Василия. Глеба похоронили близ устья реки Смядыни, а после его мощи также перенесли в Вышгородскую церковь. На их могиле засвидетельствовано в летописи 6 случаев исцеления.

Князья Борис и Глеб - первые канонизированные святые. Их называют князьями-страстотерпцами, так как они погибли не за веру, а за то, что проявили беззлобие и исполнили заповеди Божьи.

Память святых мучеников почитают 6 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать их будут 24 июля.

Народные приметы на 6 августа

По приметам дня судили, какими будут погода в ближайшее время и зима:

дождь с утра - зима будет снежной;

роса до полудня - будет гроза;

мухи не дают покоя - будет солнечно и тепло;

тепло и солнечно в этот день - зима будет мягкой;

паук наплел паутину - быть длительным дождям.

В народе 6 августа - праздник Бориса и Глеба Летних, так как святых почитают несколько раз в году. Есть еще одно название - Паликопна. В этот день опасались выходить работать в поле, чтобы гром и молния не сожгли стога.

6 августа - что сегодня нельзя делать

Есть несколько запретов этого дня, к которым следует прислушаться:

запрещено ссориться, ругаться и желать зла - это грех;

нельзя выходить на работу на огород и в поле, жать пшеницу - может случиться пожар;

нельзя отказывать в помощи и милостыне;

нельзя заниматься ни тяжелой, ни домашней работой - к безденежью.

Также в этот день не следует брать в долг деньги - это к болезням и много говорить - согласно народному поверью, можно потерять голос.

Что можно делать 6 августа

В этот день хорошо пойти в храм и помолиться. Святые Борис и Глеб помогают в исцелении от тяжких болезней, особенно от слепоты и болезней ног, у них просят защиты от врагов и примирения, а также избавить от злых мыслей и обид.

В старину в это время собирали ягоды и грибы. Также в этот день можно пригласить в дом гостей или самим пойти в гости.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на август 2023 - что и когда отмечаем по нынешнему и новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: