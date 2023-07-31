Какие православные праздники в августе будут - нынешние даты и даты по новому церковному календарю.

На последний месяц лета приходится несколько больших православных праздников и один большой пост. Какие именно церковные праздники в августе 2023 года будем отмечать - читайте в материале.

Православный календарь на август 2023 - перечень праздников по нынешнему юлианскому календарю

В этом месяце православные праздники мы отмечаем еще по юлианскому календарю:

1 августа - преподобной Макрины Каппадокийской, преподобного Паисия Печерского.

- преподобной Макрины Каппадокийской, преподобного Паисия Печерского. 2 августа - пророка Илии (Ильин день) .

. 3 августа - преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его; преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских.

- преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его; преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских. 4 августа - мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

- мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. 5 августа - Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников.

- Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников. 6 августа - мучеников благоверных князей Бориса и Глеба; мученицы Христины Тирской; преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита.

- мучеников благоверных князей Бориса и Глеба; мученицы Христины Тирской; преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита. 7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской.

- Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской. 8 августа - священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских; преподобного Моисея Угрина, Печерского; преподобномученицы Параскевы Римской.

- священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских; преподобного Моисея Угрина, Печерского; преподобномученицы Параскевы Римской. 9 августа - великомученика и целителя Пантелеймона.

- великомученика и целителя Пантелеймона. 10 августа - апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов.

- апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов. 11 августа - Рождество святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских; мученика Каллиника Киликийского; мученицы Серафимы девы.

- Рождество святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских; мученика Каллиника Киликийского; мученицы Серафимы девы. 12 августа - апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; мученика Иоанна Воина.

- апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; мученика Иоанна Воина. 13 августа - праведного Евдокима Каппадокиянина.

- праведного Евдокима Каппадокиянина. 14 августа - начало Успенского поста; Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, Медовый спас ; семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.

; семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара. 15 августа - священномученика Стефана, папы Римского, и иже с ним.

- священномученика Стефана, папы Римского, и иже с ним. 16 августа - преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.

- преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста. 17 августа - святых семи отроков Ефейских.

- святых семи отроков Ефейских. 18 августа - мученика Евсигния Антиохийского.

- мученика Евсигния Антиохийского. 19 августа - Преображение Господне, Яблочный спас .

. 20 августа - преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его; преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.

- преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его; преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского. 21 августа - святителя Емилиана, епископа Кизического.

- святителя Емилиана, епископа Кизического. 22 августа - апостола Матфия.

- апостола Матфия. 23 августа - священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.

- священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских. 24 августа - мученика архидиакона Евпла; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора Печерского.

- мученика архидиакона Евпла; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора Печерского. 25 августа - мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними; священномученика Александра, епископа Команского.

- мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними; священномученика Александра, епископа Команского. 26 августа - празднование в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец"; преподобного Максима Исповедника

- празднование в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец"; преподобного Максима Исповедника 27 августа - пророка Михея (из 12-ти пророков); перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.

- пророка Михея (из 12-ти пророков); перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы .

. 29 августа - Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа; Ореховый Спас ; мученика Диомида врача.

- ; мученика Диомида врача. 30 августа - преподобного Алипия, иконописца Печерского; Печерской иконы Божией Матери.

- преподобного Алипия, иконописца Печерского; Печерской иконы Божией Матери. 31 августа - иконы Божией Матери именуемой "Всецарица"; мучеников Флора и Лавра.

Православный календарь на август - перечень праздников по новому новоюлианскому календарю

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перейдет с юлианского на новоюлианский календарь. Это значит, что даты всех непереходящих церковных праздников сместятся на 13 дней раньше:

Видео дня

1 августа - начало Успенского поста; Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, Медовый спас; семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.

- начало Успенского поста; Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, Медовый спас; семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара. 2 августа - священномученика Стефана, папы Римского, и иже с ним.

- священномученика Стефана, папы Римского, и иже с ним. 3 августа - преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.

- преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста. 4 августа - святых семи отроков Ефейских.

- святых семи отроков Ефейских. 5 августа - мученика Евсигния Антиохийского.

- мученика Евсигния Антиохийского. 6 августа - Преображение Господне, Яблочный спас .

. 7 августа - преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его; преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.

- преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его; преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского. 8 августа - святителя Емилиана, епископа Кизического.

- святителя Емилиана, епископа Кизического. 9 августа - апостола Матфия.

- апостола Матфия. 10 августа - священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.

- священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских. 11 августа - мученика архидиакона Евпла; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора Печерского.

- мученика архидиакона Евпла; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора Печерского. 12 августа - мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними; священномученика Александра, епископа Команского.

- мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними; священномученика Александра, епископа Команского. 13 августа - празднование в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец"; преподобного Максима Исповедника

- празднование в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец"; преподобного Максима Исповедника 14 августа - пророка Михея (из 12-ти пророков); перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.

- пророка Михея (из 12-ти пророков); перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского. 15 августа - Успение Пресвятой Богородицы .

. 16 августа - Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа; Ореховый Спас ; мученика Диомида врача.

; мученика Диомида врача. 17 августа - преподобного Алипия, иконописца Печерского; Печерской иконы Божией Матери.

- преподобного Алипия, иконописца Печерского; Печерской иконы Божией Матери. 18 августа - иконы Божией Матери именуемой "Всецарица"; мучеников Флора и Лавра.

- иконы Божией Матери именуемой "Всецарица"; мучеников Флора и Лавра. 19 августа - мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников; святителя Питирима, епископа Великопермского.

- мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников; святителя Питирима, епископа Великопермского. 20 августа - пророка Самуила.

- пророка Самуила. 21 августа - апостола от 70-ти Фаддея; Мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта.

- апостола от 70-ти Фаддея; Мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта. 22 августа - мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.

- мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих. 23 августа - отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского).

- отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского). 24 августа - священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова.

- священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова. 25 августа - перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила); апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.

- перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила); апостола от 70-ти Тита, епископа Критского. 26 августа - мученика Адриана и мученицы Наталии.

- мученика Адриана и мученицы Наталии. 27 августа - преподобного Пимена Великого; преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.

- преподобного Пимена Великого; преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских. 28 августа - преподобного Моисея Мурина, иеромонаха; Собор преподобных отцов Киево-Печерских.

- преподобного Моисея Мурина, иеромонаха; Собор преподобных отцов Киево-Печерских. 29 августа - усекновение главы Иоанна Предтечи.

30 августа - святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.

- святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских. 31 августа - положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Даты переходящих праздников в новом церковном календаре не поменяются.

Когда начинается Успенский пост

14 августа начинается Успенский пост. Он продлится 13 дней и закончится 28 августа, на праздник Успение Пресвятой Богородицы. Это строгий пост, он уступает только Великому.

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