На последний месяц лета приходится несколько больших православных праздников и один большой пост. Какие именно церковные праздники в августе 2023 года будем отмечать - читайте в материале.
Православный календарь на август 2023 - перечень праздников по нынешнему юлианскому календарю
В этом месяце православные праздники мы отмечаем еще по юлианскому календарю:
- 1 августа - преподобной Макрины Каппадокийской, преподобного Паисия Печерского.
- 2 августа - пророка Илии (Ильин день).
- 3 августа - преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его; преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских.
- 4 августа - мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
- 5 августа - Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников.
- 6 августа - мучеников благоверных князей Бориса и Глеба; мученицы Христины Тирской; преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита.
- 7 августа - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской.
- 8 августа - священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских; преподобного Моисея Угрина, Печерского; преподобномученицы Параскевы Римской.
- 9 августа - великомученика и целителя Пантелеймона.
- 10 августа - апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов.
- 11 августа - Рождество святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских; мученика Каллиника Киликийского; мученицы Серафимы девы.
- 12 августа - апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; мученика Иоанна Воина.
- 13 августа - праведного Евдокима Каппадокиянина.
- 14 августа - начало Успенского поста; Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, Медовый спас; семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.
- 15 августа - священномученика Стефана, папы Римского, и иже с ним.
- 16 августа - преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.
- 17 августа - святых семи отроков Ефейских.
- 18 августа - мученика Евсигния Антиохийского.
- 19 августа - Преображение Господне, Яблочный спас.
- 20 августа - преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его; преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.
- 21 августа - святителя Емилиана, епископа Кизического.
- 22 августа - апостола Матфия.
- 23 августа - священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.
- 24 августа - мученика архидиакона Евпла; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора Печерского.
- 25 августа - мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними; священномученика Александра, епископа Команского.
- 26 августа - празднование в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец"; преподобного Максима Исповедника
- 27 августа - пророка Михея (из 12-ти пророков); перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
- 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
- 29 августа - Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа; Ореховый Спас; мученика Диомида врача.
- 30 августа - преподобного Алипия, иконописца Печерского; Печерской иконы Божией Матери.
- 31 августа - иконы Божией Матери именуемой "Всецарица"; мучеников Флора и Лавра.
Православный календарь на август - перечень праздников по новому новоюлианскому календарю
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перейдет с юлианского на новоюлианский календарь. Это значит, что даты всех непереходящих церковных праздников сместятся на 13 дней раньше:
- 1 августа - начало Успенского поста; Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня, Медовый спас; семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.
- 2 августа - священномученика Стефана, папы Римского, и иже с ним.
- 3 августа - преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.
- 4 августа - святых семи отроков Ефейских.
- 5 августа - мученика Евсигния Антиохийского.
- 6 августа - Преображение Господне, Яблочный спас.
- 7 августа - преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его; преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.
- 8 августа - святителя Емилиана, епископа Кизического.
- 9 августа - апостола Матфия.
- 10 августа - священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.
- 11 августа - мученика архидиакона Евпла; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора Печерского.
- 12 августа - мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними; священномученика Александра, епископа Команского.
- 13 августа - празднование в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец"; преподобного Максима Исповедника
- 14 августа - пророка Михея (из 12-ти пророков); перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского.
- 15 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
- 16 августа - Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа; Ореховый Спас;мученика Диомида врача.
- 17 августа - преподобного Алипия, иконописца Печерского; Печерской иконы Божией Матери.
- 18 августа - иконы Божией Матери именуемой "Всецарица"; мучеников Флора и Лавра.
- 19 августа - мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников; святителя Питирима, епископа Великопермского.
- 20 августа - пророка Самуила.
- 21 августа - апостола от 70-ти Фаддея; Мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта.
- 22 августа - мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.
- 23 августа - отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы; мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского).
- 24 августа - священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова.
- 25 августа - перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила); апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.
- 26 августа - мученика Адриана и мученицы Наталии.
- 27 августа - преподобного Пимена Великого; преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.
- 28 августа - преподобного Моисея Мурина, иеромонаха; Собор преподобных отцов Киево-Печерских.
- 29 августа - усекновение главы Иоанна Предтечи.
- 30 августа - святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.
- 31 августа - положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.
Даты переходящих праздников в новом церковном календаре не поменяются.
Когда начинается Успенский пост
14 августа начинается Успенский пост. Он продлится 13 дней и закончится 28 августа, на праздник Успение Пресвятой Богородицы. Это строгий пост, он уступает только Великому.