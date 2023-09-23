Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

24 сентября по новому церковному календарю вспоминают святую равноапостольную Феклу Иконийскую. Что отмечают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - в материале.

24 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

24 сентября (7 октября по юлианскому календарю) - день святой Феклы Иконийской. Фекла родилась в I веке в городе Иконии (сейчас это турецкий город Конья), в богатой и знатной семье. В детстве она ни в чем не нуждалась, получила хорошее образование, а когда выросла, то обручилась с юношей Фамиридом. Как раз в это время в город пришел апостол Павел, который проповедовали об Иисусе Христе. Послушав его проповедь, Фекла решила принять христианскую веру и не выходить замуж. Но ее жениху это не понравилось – он пожаловался на апостола правителю города, якобы Павел советует девушкам отказываться от замужества.

Апостола бросили в темницу, а Фекла тайно ночью проникла к нему и три дня и ночи провела там в молитвах в ногах проповедника. После девушку нашли, Павла приговорили к изгнанию, а Феклу решили сжечь на костре. Но во время казни произошло чудо - среди ясного неба пошел дождь и погасил пламя. Тогда Феклу тоже изгнали из города, и она отправилась вслед за апостолом.

Видео дня

Поселилась девушка в Селевкии, она обрела дар исцеления и многих за свою жизнь обратила в христианскую веру. Слава о ней разошлась по окрестностям, что было не на руку местным знахарям. Они наняли мужчин, чтобы осквернить женщину, но Фекле удалось сбежать. В какой-то момент перед ней расступилась гора и спрятала ее в своих недрах. Там и почила святая Фекла.

Над этой пещерой построили монастырь святой Феклы - в сирийском городе Маалула, там хранится часть мощей святой. Еще часть находится на Кипре, в женском монастыре святой Феклы возле города Ларнака и в Милане, в соборе Дуомо.

Церковный праздник 24 сентября по старому стилю - день памяти святой Феодоры Александрийской.

Приметы на 24 сентября

По приметам дня ориентируются, какими будут погода, осень и зима:

если на деревьях еще много листвы - морозы будут нескоро;

гром в этот день - зимой будет мало снега;

грибов много - снега много будет, и наоборот;

пчелы еще летают и собирают мед - осень будет теплая;

чайки высоко в небе - будет ветренно.

В народном календаре 24 сентября - праздник Фекла Запрядальница, день Феклы Заревницы. В этот день в старину проходили хлебные замолотки - обмолот жита, копали свеклу, а также тушили старый и зажигали новый огонь в домах. Женщины в этот день пряли на удачу, отсюда и название - Запрядальница.

Что нельзя делать 24 сентября

Что сегодня нельзя делать:

ругаться и сквернословить;

брать деньги взаймы и отдавать долги;

употреблять алкоголь.

Также в этот день запрещается тяжело работать - такие дела лучше отложить на другой день.

Что можно делать 24 сентября

Святой Фекле молятся о счастливом браке и крепкой семье, исцелении от болезней, особенно глаз и кожи, а также от ожогов.

В этот день нужно идти за грибами, можно заниматься несложными домашними делами, приготовить борщ и накормить им семью, чтобы в доме были покой и благодать. Хорошо 24 сентября играть свадьбу: считается, что все, что завяжешь в этот день - уже не развязать.

24 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Павел, Василий, Сергей, Фекла, Степан, Андрей, Давид, Виталий, Владислав.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: