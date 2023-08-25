Какие православные праздники в сентябре 2023 будут - даты по новому церковному календарю.

С 1 сентября 2023 Превославная церковь Украины переходит на новый церковный календарь. Это значит, что все непереходящие праздники будем отмечать по новоюлианскому стилю - на 13 дней раньше. На первый месяц осени приходится несколько важных дат. Когда и какие церковные праздники в сентябре 2023 года будут по новому календарю - рассказываем в материале.

Православный календарь на сентябрь 2023 - перечень праздников по новоюлианскому календарю

Наиболее важные из церковных праздников - великие праздники, связанные с жизнью Иисуса Христа и Богоматери. Их делят на двунадесятые (12 главных) и недвунадесятые. В сентябре великих двунадесятых праздников будет два - Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня.

1 сентября - начало индикта - церковное новолетие; преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона.

- начало индикта - церковное новолетие; преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона. 2 сентября - мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

- мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. 3 сентября - священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия; преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого.

- священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия; преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого. 4 сентября - иконы Божией Матери "Неопалимая Купина"; священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы; пророка Моисея Боговидца.

- иконы Божией Матери "Неопалимая Купина"; священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы; пророка Моисея Боговидца. 5 сентября - пророка Захарии и праведной Елисаветы; преподобномученика Афанасия Брестского, игумена; убиение благоверного князя Глеба.

- пророка Захарии и праведной Елисаветы; преподобномученика Афанасия Брестского, игумена; убиение благоверного князя Глеба. 6 сентября - воспоминание чуда Архистратига Михаила; мучеников Евдоксия, Зинона и Макария.

- воспоминание чуда Архистратига Михаила; мучеников Евдоксия, Зинона и Макария. 7 сентября - предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы; мученика Созонта Помпеольского; преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца.

- предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы; мученика Созонта Помпеольского; преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца. 8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы ; Почаевской иконы Божией Матери.

- ; Почаевской иконы Божией Матери. 9 сентября - праведных Богоотец Иоакима и Анны; мученика Севериана Севастийского; обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.

- праведных Богоотец Иоакима и Анны; мученика Севериана Севастийского; обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. 10 сентября - мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; преподобного Павла Послушливого, Печерского.

- мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; преподобного Павла Послушливого, Печерского. 11 сентября - преподобной Феодоры Александрийской Младшей; преподобного Силуана Афонского.

- преподобной Феодоры Александрийской Младшей; преподобного Силуана Афонского. 12 сентября - священномученика Автонома Италийского, епископа.

- священномученика Автонома Италийского, епископа. 13 сентября - память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме; предпразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; священномученика Корнилия Сотника, епископа.

- память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме; предпразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; священномученика Корнилия Сотника, епископа. 14 сентября - Воздвижение Креста Господня ; преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

- ; преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 15 сентября - великомученика Никиты Готфского.

- великомученика Никиты Готфского. 16 сентября - великомученицы Евфимии Всехвальной.

- великомученицы Евфимии Всехвальной. 17 сентября - мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

- мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 18 сентября - Молченской иконы Божиeй Матери.

- Молченской иконы Божиeй Матери. 19 сентября - благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.

- благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. 20 сентября - великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта; мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.

- великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта; мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев. 21 сентября - апостола от 70-ти Кодрата.

- апостола от 70-ти Кодрата. 22 сентября - пророка Ионы.

- пророка Ионы. 23 сентября - зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

- зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна. 24 сентября - первомученицы равноапостольной Феклы.

- первомученицы равноапостольной Феклы. 25 сентября - преподобной Евфросинии Александрийской.

- преподобной Евфросинии Александрийской. 26 сентября - преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.

- преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова. 27 сентября - мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных; апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины.

- мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных; апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины. 28 сентября - преподобного Харитона Исповедника.

- преподобного Харитона Исповедника. 29 сентября - преподобного Кириака отшельника.

- преподобного Кириака отшельника. 30 сентября - священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении; святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.

Видео дня

Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024 - когда будем отмечать их в следующем году.

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