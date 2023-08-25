С 1 сентября 2023 Превославная церковь Украины переходит на новый церковный календарь. Это значит, что все непереходящие праздники будем отмечать по новоюлианскому стилю - на 13 дней раньше. На первый месяц осени приходится несколько важных дат. Когда и какие церковные праздники в сентябре 2023 года будут по новому календарю - рассказываем в материале.
Православный календарь на сентябрь 2023 - перечень праздников по новоюлианскому календарю
Наиболее важные из церковных праздников - великие праздники, связанные с жизнью Иисуса Христа и Богоматери. Их делят на двунадесятые (12 главных) и недвунадесятые. В сентябре великих двунадесятых праздников будет два - Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня.
- 1 сентября - начало индикта - церковное новолетие; преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постниц и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона.
- 2 сентября - мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
- 3 сентября - священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия; преподобного Феоктиста Палестинского, спостника Евфимия Великого.
- 4 сентября - иконы Божией Матери "Неопалимая Купина"; священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы; пророка Моисея Боговидца.
- 5 сентября - пророка Захарии и праведной Елисаветы; преподобномученика Афанасия Брестского, игумена; убиение благоверного князя Глеба.
- 6 сентября - воспоминание чуда Архистратига Михаила; мучеников Евдоксия, Зинона и Макария.
- 7 сентября - предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы; мученика Созонта Помпеольского; преподобномученика Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца.
- 8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы; Почаевской иконы Божией Матери.
- 9 сентября - праведных Богоотец Иоакима и Анны; мученика Севериана Севастийского; обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
- 10 сентября - мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; преподобного Павла Послушливого, Печерского.
- 11 сентября - преподобной Феодоры Александрийской Младшей; преподобного Силуана Афонского.
- 12 сентября - священномученика Автонома Италийского, епископа.
- 13 сентября - память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме; предпразднество Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; священномученика Корнилия Сотника, епископа.
- 14 сентября - Воздвижение Креста Господня; преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
- 15 сентября - великомученика Никиты Готфского.
- 16 сентября - великомученицы Евфимии Всехвальной.
- 17 сентября - мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
- 18 сентября - Молченской иконы Божиeй Матери.
- 19 сентября - благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
- 20 сентября - великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта; мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.
- 21 сентября - апостола от 70-ти Кодрата.
- 22 сентября - пророка Ионы.
- 23 сентября - зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
- 24 сентября - первомученицы равноапостольной Феклы.
- 25 сентября - преподобной Евфросинии Александрийской.
- 26 сентября - преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
- 27 сентября - мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных; апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины.
- 28 сентября - преподобного Харитона Исповедника.
- 29 сентября - преподобного Кириака отшельника.
- 30 сентября - священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении; святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
Принятие нового календарного стиля или сохранение старого остается правом религиозных общин и монастырей.
Ранее мы публиковали новый календарь праздников 2024 - когда будем отмечать их в следующем году.