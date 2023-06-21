22 июня почитают святителя Кирилла, патриарха Александрийского.

Какой праздник 22 июня в православном календаре, что нужно сделать, а что - под строгим запретом - читайте в материале.

Церковный праздник 22 июня - день памяти святителя Кирилла, патриарха Александрийского

Святого Кирилла почитают 22 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святого будут 9 июня.

Кирилл жил в IV веке, был знатного рода из христианской семьи. Будучи юным, Кирилл ушел в Нитрийские горы, в скит святого Макария, где провел шесть лет. После этого патриарх Александрийский Феофил посвятил его в диаконы. Кирилл стал проповедовать, а после смерти Феофила его избрали патриархом Александрийской церкви.

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Святитель Кирилл управлял церковью 32 года и всячески защищал христианскую веру - вел долгую и изнурительную борьбу с еретиками и иудеями. Но прославился патриарх не только этим: Кирилл создал и оставил после себя произведения - Толкования на Евангелия от Луки, от Иоанна, Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям и апологию в защиту христианства.

Народные приметы на 22 июня

По приметам дня судили, какими будут погода и урожай:

утром много росы - будет хороший урожай;

вороны раскричались - пойдет дождь;

пошел дождь - урожай будет неважным;

муравьи стали активными - к хорошей погоде;

звездная ночь - грибов в этом сезоне будет много.

В народе день памяти святителя прозвали Кириллов день и Кирилл Солнцеворот, потому что он идет за летним солнцестоянием.

Что нельзя делать 22 июня

В этот день нельзя выяснять отношения и ссориться. Строго запрещено унывать - это считается одним из восьми главных грехов.

Также не следует надевать черное - чтобы не очернить себе жизнь. Не допускается сквернословить в этот день - попадешь в "чёрную полосу".

В Кириллов день не советуют рассказывать о планах на будущее - задуманное не сбудется.

Что можно делать 22 июня

В день святителя Кирилла лето набирает полную силу, а солнце отдает всю свою энергию земле и растениям. В этот день, как и на летнее солнцестояние, хорошо встретить рассвет.

22 июня следует очистить свое пространство от ненужного, избавиться от нехороших мыслей и привычек. В народе день считается удачным для сватовства и свадьбы - семья будет крепкой.

У святителя Кирилла просят защитить от недоброжелателей и зла.

Продолжается Петров пост - 22 июня можно есть рыбу и горячую пищу с маслом. Ранее мы публиковали календарь питания на каждый день на Петров пост 2023.

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