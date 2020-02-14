С Днем влюбленных – открытки, картинки и стихотворные поздравления с праздником
Love is in the air ... Вот и наступил самый романтический праздник года – День святого Валентина. Ежегодно этот душевный, теплый и милый праздник ждут все влюбленные, чтобы в холодный зимний вечер окунуться в атмосферу всепоглощающего чувства.
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Валентинки, нежные и трогательные картинки с признанием в любви и пожеланиями счастья, шоколадки-сердечки – без всего этого невозможно представить себе День всех влюбленных!
УНИАН сделал подборку искренних, красивых поздравлений на 14 февраля, которые лучше всего передадут глубину романтических чувств и невероятно умилят любимого человека, сделав День святого Валентина ярким и запоминающимся.
День всех влюбленных: открытки и стихи
***
С праздником светлым,
Ясным и нежным,
С самым прекрасным
И самым чудесным.
С праздником ласки, любви и внимания!
Пусть исполняются Ваши желания!
***
В день святого Валентина
Не могу сдержать лавину
Одолевших меня чувств,
Открываю тайный шлюз,
И любовь моя стремится,
Страстью пенится, и мчится
К самой лучшей на Земле!
Восхитительной! К тебе!
***
Встал Амур сегодня рано,
Для него довольно странно!
Причесал рукой кудряшки,
Прицепил к штанам подтяжки,
Натянул потуже лук,
Стрел достал несчётно штук!
Выпил утром только чаю,
Не промазать чтоб случайно!!!
Каши навернул тарелку
И помчался на пристрелку!!!
Не спроста всё так цивильно,
День святого ж Валентина!
У крылатых куча дел,
С самого утра отстреля
Всё в его сегодня власти,
Многим он подарит счастье!
Попадёт кому-то в сердце,
Будет жечь огнём и перцем!
Может выстрелить и в мозг,
Ради смеха - между ноги
Каждый по стреле получит,
Всех сегодня он окучит!
Позаботится о главном,
На сегодня самом важном
Каждый чтоб сказал слова:
"Знаешь, Я люблю ТЕБЯ!"
***
В этом розовом сердечке,
Кроме теплых, нежных слов,
Я вложу еще, конечно,
Для тебя свою любовь.
Пусть она тебя согреет
В этот зимний ясный день,
Поцелуй на щечках тлеет,
Прогоняя грусти тень.
***
Больше денег и интима,
С днем Святого Валентина!
Будут деньги и интим,
Нафиг нужен Валентин!
***
Любовь важна, в ней столько смысла,
Что будет если не любить?!
Тогда летать мы будем низко,
Тогда мы с грустью будем жить,
И в День Святого Валентина,
Я пожелать хочу тебе,
Чтоб встретилась та половина,
С которой счастье найдёшь ты на земле!
***
В этот праздник бесшабашный от любви
Пусть сносит башню.
И пусть каждое движение
Приносит только наслаждение!!!
***
Ты супер, ты классный,
Ты милый, ты страстный,
ты прелесть, любимый,
Ты самый красивый,
Ты лапочка, котик,
Ты мой бегемотик,
Ты солнечный лучик,
Ты в мире всех лудше,
Ты белый котенок,
Ты мой медвежонок,
Ты ласковый зайчик,
Ты сладкий мой мальчик!!!
***
В День святого Валентина
Принято дарить любовь.
Я дарю тебе сердечко,
Ну а в нём моя любовь.
Как клубничка – страстная,
Как мишутка – няшная,
Сладкая, воздушная,
Мягкая и вкусная.
***
Поцелуев, обнимашек,
Наслажденья до мурашек
И любви взаимной, чистой,
Словно солнышко лучистой!
Самых сладких вечеров,
Бесконечно нежных слов,
Удовольствия лавину.
С днем святого Валентина!
***
Ты щекочешь нервы,
Будоражишь кровь!
Ты волнуешь душу,
Ты – моя любовь!
В этот день февральский
Праздник наш с тобой.
Держи мое сердечко,
А мне свое открой!
Я тебе желаю
Всех счастливей быть,
За хвост ловить удачу
И меня любить!
***
Нарисую я картинку
На картонке, валентинку,
И тебе ее вручу –
О любви сказать хочу.
Знай, что я и днем, и ночью
По тебе скучаю очень,
Что всегда к тебе хочу
И на крыльях счастья мчу.
Что Амур стреляет метко,
Промахнуться может редко.
В мое сердце он попал
И тебе его отдал.
Поздравления с Днем святого Валентина в прозе и рисунках
***
Любовь – это одно из самых прекрасных чувств! Я желаю тебе всегда искренне любить и утопать в безграничной любви! Пускай этот праздник будет полон романтики, нежности, страсти и самых радостных эмоций! Желаю, чтобы отношения дарили тебе только счастье и душевную гармонию!
***
Поздравляю тебя с праздником – днем Святого Валентина! Пусть твои глаза никогда не омрачит грусть, а нежное сердечко согревает любовь! Спасибо за то, что, несмотря на все трудности, ты всегда был возле меня, а когда хотелось плакать - подставлял свое сильное плечо! Благодарю Господа за то, что ты есть на свете! А тебе за то, что ты есть у меня! Я тебя люблю мое прекрасное Солнышко!
***
Тому, кто зажег любовь в моем сердечке. Тому, кто раскрасил мир невиданным цветом. Тому, кто показал, как восхитителен закат и как прекрасен рассвет. Тому, для которого я улыбаюсь и цвету! Тому, кого страстно полюбила! Тебе моя пламенная валентинка! Тебе, лишь тебе, любимый мой человек! С Днем святого Валентина!
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Поздравляю с 14 февраля! Пусть чистый зимний ветер унесет весь негатив из жизни, а встречный весенний ветер принесет любовь, взаимопонимание и детский смех!
***
Сегодня праздник дорогая, хочу признаться я в любви: Я так люблю тебя родная! Могу я в жертву принести: себя, любимые мне вещи, свой быт, все то, что есть вокруг меня и мне не жалко, ведь я знаю, что главное не потерять тебя.
***
С Днем святого Валентина. Пусть твоим миром правит любовь, пусть в твоей жизни всегда присутствует романтика и страсть, пусть в твоем сердце никогда не утихает буря чувств, пусть для тебя вторая половина всегда будет готова абсолютно на все.