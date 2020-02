С Днем влюбленных – открытки, картинки и стихотворные поздравления с праздником

Страстные, нежные и трогательные поздравления ко Дню святого Валентина на любой вкус.

Love is in the air ... Вот и наступил самый романтический праздник года – День святого Валентина. Ежегодно этот душевный, теплый и милый праздник ждут все влюбленные, чтобы в холодный зимний вечер окунуться в атмосферу всепоглощающего чувства.

Валентинки, нежные и трогательные картинки с признанием в любви и пожеланиями счастья, шоколадки-сердечки – без всего этого невозможно представить себе День всех влюбленных!

УНИАН сделал подборку искренних, красивых поздравлений на 14 февраля, которые лучше всего передадут глубину романтических чувств и невероятно умилят любимого человека, сделав День святого Валентина ярким и запоминающимся.

День всех влюбленных: открытки и стихи

***

С праздником светлым,

Ясным и нежным,

С самым прекрасным

И самым чудесным.

С праздником ласки, любви и внимания!

Пусть исполняются Ваши желания!

***

В день святого Валентина

Не могу сдержать лавину

Одолевших меня чувств,

Открываю тайный шлюз,

И любовь моя стремится,

Страстью пенится, и мчится

К самой лучшей на Земле!

Восхитительной! К тебе!

***

Встал Амур сегодня рано,

Для него довольно странно!

Причесал рукой кудряшки,

Прицепил к штанам подтяжки,

Натянул потуже лук,

Стрел достал несчётно штук!

Выпил утром только чаю,

Не промазать чтоб случайно!!!

Каши навернул тарелку

И помчался на пристрелку!!!

Не спроста всё так цивильно,

День святого ж Валентина!

У крылатых куча дел,

С самого утра отстреля

Всё в его сегодня власти,

Многим он подарит счастье!

Попадёт кому-то в сердце,

Будет жечь огнём и перцем!

Может выстрелить и в мозг,

Ради смеха - между ноги

Каждый по стреле получит,

Всех сегодня он окучит!

Позаботится о главном,

На сегодня самом важном

Каждый чтоб сказал слова:

"Знаешь, Я люблю ТЕБЯ!"

***

В этом розовом сердечке,

Кроме теплых, нежных слов,

Я вложу еще, конечно,

Для тебя свою любовь.

Пусть она тебя согреет

В этот зимний ясный день,

Поцелуй на щечках тлеет,

Прогоняя грусти тень.

***

Больше денег и интима,

С днем Святого Валентина!

Будут деньги и интим,

Нафиг нужен Валентин!

***

Любовь важна, в ней столько смысла,

Что будет если не любить?!

Тогда летать мы будем низко,

Тогда мы с грустью будем жить,

И в День Святого Валентина,

Я пожелать хочу тебе,

Чтоб встретилась та половина,

С которой счастье найдёшь ты на земле!

***

В этот праздник бесшабашный от любви

Пусть сносит башню.

И пусть каждое движение

Приносит только наслаждение!!!

***

Ты супер, ты классный,

Ты милый, ты страстный,

ты прелесть, любимый,

Ты самый красивый,

Ты лапочка, котик,

Ты мой бегемотик,

Ты солнечный лучик,

Ты в мире всех лудше,

Ты белый котенок,

Ты мой медвежонок,

Ты ласковый зайчик,

Ты сладкий мой мальчик!!!

***

В День святого Валентина

Принято дарить любовь.

Я дарю тебе сердечко,

Ну а в нём моя любовь.

Как клубничка – страстная,

Как мишутка – няшная,

Сладкая, воздушная,

Мягкая и вкусная.

***

Поцелуев, обнимашек,

Наслажденья до мурашек

И любви взаимной, чистой,

Словно солнышко лучистой!

Самых сладких вечеров,

Бесконечно нежных слов,

Удовольствия лавину.

С днем святого Валентина!

***

Ты щекочешь нервы,

Будоражишь кровь!

Ты волнуешь душу,

Ты – моя любовь!

В этот день февральский

Праздник наш с тобой.

Держи мое сердечко,

А мне свое открой!

Я тебе желаю

Всех счастливей быть,

За хвост ловить удачу

И меня любить!

***

Нарисую я картинку

На картонке, валентинку,

И тебе ее вручу –

О любви сказать хочу.

Знай, что я и днем, и ночью

По тебе скучаю очень,

Что всегда к тебе хочу

И на крыльях счастья мчу.

Что Амур стреляет метко,

Промахнуться может редко.

В мое сердце он попал

И тебе его отдал.

Поздравления с Днем святого Валентина в прозе и рисунках

***

Любовь – это одно из самых прекрасных чувств! Я желаю тебе всегда искренне любить и утопать в безграничной любви! Пускай этот праздник будет полон романтики, нежности, страсти и самых радостных эмоций! Желаю, чтобы отношения дарили тебе только счастье и душевную гармонию!

***

Поздравляю тебя с праздником – днем Святого Валентина! Пусть твои глаза никогда не омрачит грусть, а нежное сердечко согревает любовь! Спасибо за то, что, несмотря на все трудности, ты всегда был возле меня, а когда хотелось плакать - подставлял свое сильное плечо! Благодарю Господа за то, что ты есть на свете! А тебе за то, что ты есть у меня! Я тебя люблю мое прекрасное Солнышко!

***

Тому, кто зажег любовь в моем сердечке. Тому, кто раскрасил мир невиданным цветом. Тому, кто показал, как восхитителен закат и как прекрасен рассвет. Тому, для которого я улыбаюсь и цвету! Тому, кого страстно полюбила! Тебе моя пламенная валентинка! Тебе, лишь тебе, любимый мой человек! С Днем святого Валентина!

***

Поздравляю с 14 февраля! Пусть чистый зимний ветер унесет весь негатив из жизни, а встречный весенний ветер принесет любовь, взаимопонимание и детский смех!

***

Сегодня праздник дорогая, хочу признаться я в любви: Я так люблю тебя родная! Могу я в жертву принести: себя, любимые мне вещи, свой быт, все то, что есть вокруг меня и мне не жалко, ведь я знаю, что главное не потерять тебя.

***

С Днем святого Валентина. Пусть твоим миром правит любовь, пусть в твоей жизни всегда присутствует романтика и страсть, пусть в твоем сердце никогда не утихает буря чувств, пусть для тебя вторая половина всегда будет готова абсолютно на все.