Все про Хеллоуин в Украине 2019: когда празднуем, традиционные костюмы и вкусные рецепты

В Украине Хэллоуин начали праздновать недавно.

День Всех Святых или Хэллоуин в Украине празднуют 31 октября с 1990-х годов. Традиция чествовать дух умерших родственников пришла к нам из США, где праздник считается одним из самых популярных – наряду с Рождеством.

За кулисами жуткого: что об истории Хэллоуина говорят исследователи

Впервые праздник упоминается еще в 1745 году. Традиция празднования Хэллоуина, по мнению ученых, имеет языческую историю – когда кельты праздновали дни мертвых и жатв (Савин): из-за чередование светлой и темной времен года.

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Савин, предполагают ученые, демонизировали католические монахи в 10-11 веках после принятия Ирландией христианства.

Во время празднования Хэллоуина ирландские дети надевали страшные маски, чтобы напугать взрослых, выпрашивая таким образом у них конфеты. В руки малышня брала фонарик Джека – тыква с вырезанным лицом и свечой внутри. Интересно, что в 15 веке вместо тыквы использовали репу или брюкву (плоды подешевле).

Фраза, которую произносят юные вымогатели сладкого, «Конфеты или смерть (Trick-or-treat) на самом деле стала легендарной уже в 20 веке: ее впервые начали употреблять с 1934 года в США.

В сохранившихся доныне рукописях речь идет о довольно причудливой традиции игр на Хэллоуин. Например, в Шотландии девушки верили, что брошенная через плечо кожура яблока примет форму первой буквы имени суженого. А в легендах про известную кровавую Мэри рассказывают о другом гадании – девушки должны были подойти в темноте к зеркалу и стать к нему спиной. Молодежь верила, что в зеркале можно увидеть лицо суженого или найти смерть.

Традиционные костюмы на Хеллоуин: каким образом напугать

На Хэллоуин традиционными были и остаются классические персонажи фильмов ужасов, например, Дракула, Франкештейн или семейка Адамсов. Переодеваться в пугливые образы впервые начали американские подростки. С тех пор это стало традицией и распространилось по миру.

Люди, которые не хотят тратить лишние средства и время на приобретение костюмов, могут стать на ночь призраками. Для этого достаточно белого пододеяльника и пары ножниц для отверстий для глаз.

В устрашающих образах Хэллоуина преобладают черные и оранжевые цвета – символы ночи и адского огня.

Поклонникам уникальных карнавальных костюмов на Хэллоуин предлагают одеваться в телезвезд, персонажей из комиксов или выбирать что-то из сексуальной тематики.

Тема же костюмов на Хэллоуин остается той же, что и 50 лет назад – нечисть, герои со сверхъестественными силами и мифические персонажи с преимущественно кельтских легенд.

Вкусные рецепты для Хэллоуина в Украине

Хэллоуин в Украине приходится на осеннюю пору года, поэтому на столе обязательно должны быть сезонные фрукты и овощи – яблоки, тыквы, орехи, мед.

В первую очередь Хэллоуин – это праздник для детей, поэтому меню должно быть преимущественно из сладостей.

Самый бюджетный вариант для украинцев – яблоки, политые сиропом. Для этого вам понадобятся только красные яблоки, кухонная печка и сахар/мед. В то же время в Америке сиропом заливают еще и кукурузу, добавляют зефир и мед.

Несколько капризным поклонникам праздника предлагают готовить «обезьяньи орешки» (арахис в кунжуте и со сгущенным молоком), конфеты в форме черепов, тыкв, привидений или зубов Дракулы (обычно это желе), или тыквенные пироги/хлеб.