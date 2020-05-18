Звезды отвернутся от двух знаков Зодиака - астролог

Среди "лузеров" недели астролог выделил два знака Зодиака.

На этой неделе, с 18 по 24 мая, некоторые знаки Зодиака ждет не очень удачный период.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы для всех знаков Зодиака, пишет SlovoFraza.

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Телец

Эта неделя будет полезной для Тельцов, но при этом нервной и наполненной перепадами настроения из-за легкого диссонанса звезд и планет. После работы стоит качественно отдохнуть, уделить время своим увлечениям, посмотреть кино и расслабиться.

Стрелец

Звезды и планеты на этой неделе будет неуравновешенными и изменчивыми. С другой стороны, мешать Стрельцам они тоже не станут, поэтому можно заниматься любыми делами, которые приносят удовольствие. Самое главное — не забывать о том, что правильная расстановка приоритетов все равно очень важна. Звезды хотят, чтобы Стрельцы сами решили для себя, что для них важно, а что нет. Жизнь представителей этого Знака в их собственных руках, так что расслабляться нельзя. Необходимо двигаться вперед и доверять логике, опыту и своей врожденной мудрости.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами до конца мая.