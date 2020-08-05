Названы самые высокомерные знаки Зодиака - астролог

Всего названо четыре зодиакальных представителя.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые являются самыми высокомерными.

Лидирующее место занимают Львы, передает slovofraza.

Овен

Овны всегда делают, что хотят и как хотят. И достигают они своих целей любыми путями. Этот зодиакальный представитель не видит преград на пути к достижению своих целей.

Телец

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Тельцы любят привлекать внимание к себе и своим проблемам. Они считают, что только это имеет значение, а все остальное - пустяки. Также Тельцы раздражают своих друзей нежеланием идти на компромисс.

Лев

Львы всегда очень требовательны к окружающим. Им нравится быть в центре внимания. Также они склонны к преувеличению. При этом Львы считают себя лучше всех.

Козерог

Козероги очень любят себя. Свое мнение они считают единственным верным. А если что-то идет не по плану, то виноватыми будут все вокруг, кроме него самого.

Как сообщал УНИАН, астрологи назвали знаки Зодиака, притягивающие деньги.

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