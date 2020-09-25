Чаще всего женщины с такими именами невероятно отзывчивы и романтичны.

Анастасия – популярное женское имя в Европе. Оно довольно распространено практически на всей территории Украины.

Анастасия: значение и происхождение имени

Читайте такжеНазван самый ленивый знак ЗодиакаИмя Анастасия – женская форма мужского имени Анастасий. Оно образовано от древнегреческого – ἀνά-στᾰσις, в переводе означает "возвращение к жизни", "воскресение", "воскресшая", "возрожденная", "бессмертная".

Сокращенные и уменьшительно-ласкательные варианты имени: Настасья, Настя, Настася, Ната, Нася, Нюся, Настюха, Настуся, Настюша, Тася, Туся, Стася, Ася.

Анастасия в детстве

Настя очень доверчивая, добрая и совсем незлопамятная. Она растет мечтательной, любит сказки, у нее хорошо развито воображение. Эту девочку любят в семье и в садике, она с удовольствием и без страха общается с другими детьми и взрослыми. Поскольку она очень доверчива и открыта людям, ее легко обмануть.

В детстве она очень часто отвлекается на свои мечтания, не желая, например, убирать игрушки. Она научится шить, готовить, но будет это делать по настроению. Поэтому, чтобы Настя выросла трудолюбивой и старательной, ей следует прививать трудолюбие с детства.

Анастасия хорошо учится в школе и образцово себя ведет, она является любимицей учителей и одноклассников. Девочка готова дружить со всеми подряд, поэтому многочисленные друзья и подруги часто ссорятся между собой, поскольку никак не могут ее поделить.

Характер и судьба Анастасии

Настя очень душевный и отзывчивый человек, ей не чужды жалость и милосердие. Она всегда готова помочь, поэтому очень часто работает в сферах, где может отдавать свое тепло и заботиться о ком-то: медсестра, психолог, воспитатель.

Во взрослом возрасте Анастасия продолжает жить фантазиями, поэтому иногда женщины с таким именем выбирают романтические, а порой и опасные профессии. Они могут стать артистками, цирковыми артистами, спасателями, альпинистами.

В то же время Анастасия – очень волевой человек, несокрушимый и твердый. Ее невозможно подкупить и заставить к чему-то, ее можно лишь убедить в том, что она необходима, но только в случае, если это действительно так.

"Зимняя" Анастасия - сдержанна, умна, немного скуповата.

"Осенняя" Анастасия - сдержанная на эмоции и не очень общительная.

"Летняя" - дружелюбная, более общительная и отзывчивая.

"Весенняя" - романтичная, влюбчивая и склонная к слезам.

Анастасия в любви и браке

Эта женщина всегда хочет быть под защитой, она зависима от того, кого любит. Поэтому в спутники жизни она выбирает сильного мужчину, способного содержать ее и семью.

Чаще всего замуж Анастасия выходит рано. Женщины с именем Настя заботливые, верные жены и любящие матери. Они строги, но справедливы как к мужу, так и к детям.

Совместимость с мужскими именами

Читайте такжеЗначение имени София: характер, судьба, совместимость с другими именамиСамая большая страсть и чувства возникнут в паре с такими мужскими именами как Авраам, Венедикт, Мирон, Эдуард, Эльдар, Ираклий, Владимир, Максим и Павел.

Самым крепким брак будет с мужчинами по имени Бронислав, Герасим, Евдоким, Осип, Илья и Александр.

Ничего хорошего не стоит ждать от отношений с Альбертом, Андреем, Владиславом, Демьяном, Лукой, Трофимом, Филиппом и Виссарионом.

Именины Анастасии

День ангела Анастасия отмечает 4 января, 23 марта, 5 апреля, 28 апреля, 10 мая, 1 июня, 9 июня, 4 июля, 17 июля, 10 августа, 11 ноября, 12 ноября, 26 декабря.

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Автор: Алина Вишневская