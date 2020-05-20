Названы знаки Зодиака с самым сложным характером

По словам астролога, такие люди почти всегда пытаются навязать свою позицию остальным.

Эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки Зодиака, с которыми труднее всего найти общий язык.

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По ее словам такие люди редко находятся в гармонии с собой, сообщает Your Tango.

Топ-3 самых сложных знака Зодиака

Водолей

Представители знака Зодиака не умеют сочувствовать, но при этом требуют от близких, чтобы те сопереживали им. Рассказывать о том, что их беспокоит, Водолеи не спешат: все должны догадываться сами. Общаясь с представителем этого знака, часто трудно понять, они вас любят или ненавидят.

Овен

Овны будут веселыми и приветливыми до тех пор, пока вы играете по их правилам. А все потому, что представителей этого знака не волнует мнение других, они редко задумываются о последствиях своих действий и никогда не признаются, что ошиблись. Поэтому если вы хотите что-либо спорное обсудить с Овнами, это вы зря.

Телец

Это — очень упрямый знак Зодиака, с ним трудно ладить. Они не любят прислушиваться к чужому мнению и идти на компромисс. У них существует только одно правильное мнение — их. Тельцы бывают грубыми и бестактными. А если вы надумались что-то выяснять с Тельцом, вам не позавидуешь.

Ранее астрологи рассказали, представительницы каких трех знаков Зодиака могут свести мужчину с ума, даже не обладая модельной внешностью.