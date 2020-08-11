Астрологи рассказали, кому повезет с деньгами в августе и сентябре.

Астрологи составили гороскоп богатства на август и сентябрь 2020 года. При этом они выделили знаки Зодиака, для которых этот период будет очень удачным в финансовом плане.

Среди счастливчиков — Овен, Весы и Скорпион, пишет ZPravda.

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Овен

Август и сентябрь для Овнов станет периодом плодотворной работы, расслабленность, связанная с периодом летних отпусков сменится рабочей инициативой. Все финансовые схемы будут срабатывать безотказно. Овны смогут восполнить пробелы в притоке финансов.

Весы

Хорошая мотивация будет обеспечена необходимыми ресурсами, что в конечном итоге обернется в значительную выгоду.

Скорпион

Скорпионам следует ожидать в августе и сентябре карьерных взлетов на профессиональной ниве. Однако если очередных повышений произойти не сможет, то ситуация будет благоприятствовать к повышению финансовой прибыли. Возможен выигрыш или неожиданный подарок от новых союзников.

Ранее астрологи прогнозировали, что для четырех знаков Зодиака 10-20 августа станет периодом белой полосы удачи.

Также астроэксперты спрогнозировали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами с 10 по 16 августа.

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