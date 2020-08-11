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Три знака Зодиака ждет денежный период - астрологи

10:19, 11 августа 2020
Астрология
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Какие знаки Зодиака ждет прибыль / фото ua.depositphotos.com

Астрологи составили гороскоп богатства на август и сентябрь 2020 года. При этом они выделили знаки Зодиака, для которых этот период будет очень удачным в финансовом плане.

Среди счастливчиков — Овен, Весы и Скорпион, пишет ZPravda.

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Овен

Август и сентябрь для Овнов станет периодом плодотворной работы, расслабленность, связанная с периодом летних отпусков сменится рабочей инициативой. Все финансовые схемы будут срабатывать безотказно. Овны смогут восполнить пробелы в притоке финансов.   

Весы

Хорошая мотивация будет обеспечена необходимыми ресурсами, что в конечном итоге обернется в значительную выгоду.

Скорпион

Скорпионам следует ожидать в августе и сентябре карьерных взлетов на профессиональной ниве. Однако если очередных повышений произойти не сможет, то ситуация будет благоприятствовать к повышению финансовой прибыли. Возможен выигрыш или неожиданный подарок от новых союзников.

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Теги: #астролог#Гороскоп