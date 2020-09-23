Стрельцы - очень оптимистичные и активные люди. Их амбициозность и любознательность подходит не всем знакам Зодиака.

Люди, родившиеся под знаком Стрельца, считаются самыми оптимистичными и жизнерадостными из всех знаков. Они большие шутники и прирожденные наставники. Стрельцы любят делиться своей жизненной мудростью и поучать других, даже если их об этом никто не просит. Они обладают отличной интуицией и хорошо предсказывают будущее. К ним часто обращаются за советом. Стрельцам присуща жизнерадостность, общительность и некоторая импульсивность, из-за которой они могут совершать необдуманные поступки. Это честные и справедливые люди. Не любят сплетничать, всегда говорят правду в лицо и умеют искренне поддержать. Стрелец всегда окружен большой компанией друзей, имеет огромное количество увлечений и всегда успевает закончить свои дела, поработать и уделить время семье.

Любовная совместимость Стрельцов

Стрельцы – это напористые, свободолюбивые и принципиальные люди, поэтому построить крепкие отношения им бывает непросто. Высокая совместимость Стрельцов с такими знаками: Овен, Лев, Весы, Водолей. Эти сочетания считаются самыми удачными. Стрелец и Овен имеют схожую энергетику и любят приключения, они оба уверенно двигаются к общей мечте. Такая пара будет поддерживать и вдохновлять друг друга. Стрелец и Лев – два активных оптимиста, они часто бывают вспыльчивы, но легко прощают обиды. Таким людям всегда будет интересно друг с другом, сочетание их знаков позволяет сполна раскрыть творческие начала.

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Хорошая совместимость Стрельца по гороскопу с Весами. Их союз будет очень крепким и гармоничным. Стрелец и Весы немало отличаются, но прекрасно дополняют друг друга. В своей половинке они находят то, чего им не хватает: спокойствия и уравновешенности Стрельцам и приспосабливаемости Весам. Хорошей парой для счастливого брака считаются Стрелец и Водолей. Их семейная жизнь будет стабильной и крепкой.

Самыми неудачными парами для Стрельца считаются Телец и Козерог. У Козерога и Стрельца низкая совместимость из-за большой разницы в темпераментах. Стрелец активен, изменчив, свободолюбив, а Телец любит спокойствие и порядок. Такой союз может быть удачным только, если они приспособятся к своим отличиям. Козерог также очень непохож на Стрельца: он трудолюбивый, практичный и твердый, что может не понравиться энергичному и беззаботному Стрельцу.

Дружба со Стрельцом

Люди знака Стрельца очень легко и быстро заводят дружбу. Они готовы считать вас лучшим другом на следующий день после знакомства. К сожалению, нередко оказывается, что на самом деле Стрелец одинок. Это очень компанейские и общительные люди. В компании друзей они много шутят, постоянно предлагают новые занятия. Их честность и прямолинейность может обидеть других. Но долго обижаться на Стрельцов невозможно, ведь они очень позитивные. Стрелец имеет хорошую совместимость со всеми знаками Зодиака кроме Тельца, Рыб, Козерога и Скорпиона. С этими знаками он имеет слишком разный характер.

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Работа и бизнес Стрельца

Карьера Стрельца должна удовлетворять его любознательность и стремление к новым впечатлениям, иначе ему будет слишком скучно. Им нравится активная работа, требующая смены обстановки, частого общения с людьми, инициативности и амбициозности. Хорошими профессиями для Стрельца считаются:

журналист;

корреспондент;

политик;

маркетолог;

пиарщик;

режиссер.

Стрельцам не подойдет монотонная и однообразная работа. Вряд ли они смогут быть бухгалтерами или секретарями. Они не любят работать из дома и с удовольствием посещают офис. Из Стрельца получится справедливый руководитель, но и в качестве подчиненного он будет подходить к заданиям творчески и с упорством.

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Автор: Екатерина Пулатова