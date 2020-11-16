Эта неделя для Скорпионов благоприятна для завершения начатых дел / pinterest.com

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этой неделе станут настоящими баловнями судьбы.

Об этом пишет slovofraza.

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Близнецам будет везти всю неделю, поэтому наслаждайтесь своим успехом. У вас появится дополнительная мотивация и уверенность во всем, за что вы беретесь. Выделите среди недели время на покупки. Шопинг принесет вам массу позитивного настроения. Рекомендуется инвестировать деньги в обучение. На выходных согласитесь на спонтанное предложение.  

Скорпион

Эта неделя для Скорпионов благоприятна для завершения начатых дел. За что бы вы ни взялись – у вас все получится. В любовных отношениях все будет замечательно. Одинокие представители знака наконец встретят свою любовь. Займитесь спортом и пересмотрите свой рацион. Звезды советуют перейти на правильное питание.

Дева

Девы на этой неделе избавятся от проблем и обретут спокойствие. Также Дев ждет приятное романтическое приключение. Ваша задача – не только принять новые вызовы судьбы, но и получить от них большое удовольствие. Постарайтесь сделать как можно больше полезного, даже если будут возникать трудности.

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Автор: УНИАН