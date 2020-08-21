Названы самые жадные мужчины по знаку Зодиака

Рак считается одним из самых романтичных, но при этом одним из самых экономных парней во всем астрологическом прогнозе.

Каждой женщине хочется, чтобы ее мужчина был щедрым и не жалел денег на необходимые мелочи. Астрологи уверяют, что щедрость и жадность мужчин зависит от знака Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Телец проявляет свою щедрость только на первых этапах развития отношений. Он готов водить вас в хорошие места, организовывать праздники и дарить роскошные подарки. А дальше уже начинает проявляться его прижимистая натура. Он привык экономить на всем, в том числе и на своей второй половинке.

Рак

Рак считается одним из самых романтичных, но при этом одним из самых экономных парней во всем астрологическом прогнозе. Tакой мужчина изначально готов завалить любимую подарками и порой делает широкие жесты людям, которых сильно любит. Рак чувствует уверенность в завтрашнем только когда обладает солидной денежной подушкой. Поэтому может ограничивать семью в тратах и не соглашаться баловать вас бриллиантами и шубами.

Дева

Мужчина - Дева невероятно скуп и в семейной жизни сделает все возможное, чтобы контролировать бюджет и отвечать за траты. Дева будет просить вас аргументировать расходы и советоваться по каждому поводу. В жизни с таким мужчиной будьте готовы отовариваться в супермаркетах по акциям и всячески экономить.

Kозерог

Kозерог цепко держится за стабильность и воспринимает деньги в качестве способа получить свободу. Кроме того, Козерог чрезвычайно высоко ценит заработанное. Kозерог – трудоголик до мозга костей, поэтому он знает цену каждой копейке. Одним словом, моря цветов вы от него не дождетесь. Да и "поход в ресторан" будете устраивать дома самостоятельно.

Ранее астрологи сказали женщины какого знака Зодиака самые красивые.

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Автор: УНИАН