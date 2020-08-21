Астрологи сказали женщины какого знака Зодиака самые красивые

Водолеи оказались на первом месте рейтинга самых красивых женщин.

Красота включает в себя не столько идеальную внешность, сколько харизму, светящийся взгляд и завораживающую улыбку. Именно по этим критериям астрологи определили самых красивых женщин по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Водолеи оказались на первом месте рейтинга самых красивых женщин, ведь обладают не только хорошими физическими данными, но и духовными. Женщины этого знака Зодиака просто излучают внутренний свет и манят к себе, как магнит. Они привлекают мужчин своей чувственностью и будят в них желание прикоснуться к ним.

Весы

Второе место среди самых красивых знаков Зодиака занимают женщины-Весы. В их копилке и внешняя красота, притягательность и очень скверный характер с желанием постоянно манипулировать людьми. Ради поддержания красоты они готовы на любые действия – от косметолога до хирургической операции.

Дева

Замыкает тройку самых красивых женщин среди знаков зодиака Дева, внутренняя красота притягивает всех. Девы могут преподнести себя таким образом, что их возлюбленные будут уверены в своем невероятном везении, что рядом с ними такая женщина. Самореклама - главное оружие Девы.

Ранее известный астролог назвал знаки Зодиака, для которых сентябрь станет роковым месяцем.

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Автор: УНИАН