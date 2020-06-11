Близится период ретроградного Меркурия: как уберечь себя от негативного влияния этой планеты

Начиная с 18 июня, стоит обратить особое внимание на финансовые дела и работу.

Во второй половине июня 2020 года нас ждет много опасностей, которые могут быть вызваны ретроградным движением Меркурия и солнечным затмением.

Советы астрологов помогут обойти неприятности стороной, пишет slovofraza.

Ретроградный Меркурий с 18 июня

В 2020 году будет еще много ретроградных планет, но особе внимание астрологи всегда уделяют Меркурию. Его обратное движение наиболее негативно сказывается на таких сферах, как обучение, общение, финансы и работа.

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Начиная с 18 июня, стоит обратить особое внимание на финансовые дела и работу. Выполнять обязанности станет в разы сложнее, поэтому лучше не откладывать ничего на потом. Пока Меркурий ретрограден, любая мелочь может вызвать срывы планов, неурядицы на работе и в бизнесе.

Труднее будет найти общий язык с людьми, потому что Меркурий расположится в Знаке Близнецов. В обычном состоянии он помог бы в решении сложных вопросов и в поиске компромиссов, но всё будет с точностью до наоборот. Дома тоже лучше не ждать того, что проблемы решатся сами собой.

В этот период не стоит фокусировать внимание на финансовых или рабочих вопросах. Лучше не отправляться в дальние поездки и путешествия. Нужно больше отдыхать, меньше переутомляться. Также астрологи советуют развлекать себя по мере возможностей и не забывать о душевном комфорте и восстановлении сил.

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