Ретроградный Меркурий: астролог рассказала, какие опасности эта планета приготовила нам осенью

В период ретроградного Меркурия люди переживают чувства с большей интенсивностью, но их сложно продемонстрировать правильно, из-за чего возникают конфликты, появляются сомнения и подозрения.

Астролог Марина Скади предупредила об опасностях, которые ретроградный Меркурий готовит нам уже этой осенью. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью УНИАН. Читайте также"Увеличится вероятность стихийных бедствий": астролог предупредила об опасностях в 2020-м году По словам астролога, любая ретроградная планета работает активно только в одном направлении - из внешнего пространства к центру, т.е. ретроградная планета ориентирована на внутренний мир. Планета как была, так и остается в своих характерных проявлениях, но к ним будут добавляться акценты на внутренние, скрытые, задержанные, замедленные, искаженные реакции. "Главное в связи с такой планетой происходит внутри, скрыто, непонятно для внешнего мира. Внешнее окружение и открытая, доступная для других, сторона реализации планеты в положении ретроградности не будет выражена. Часто происходит возврат к прошлым событиям (не всегда приятным), возникает необходимость сказать то, о чем долго молчали. С 14 октября по 3 ноября Меркурий, планета мышления, коммуникации, будет двигаться ретроградно в знаке Скорпиона. Люди переживают чувства с большей интенсивностью, но их сложно продемонстрировать правильно, из-за чего возникают конфликты, появляются сомнения и подозрения. Поездки срываются и переносятся, техника ломается, обнаруживаются ошибки в документах, что еще сильнее способствует чрезмерным эмоциональным реакциям", - предупредила астролог. Ранее астролог Марина Скади рассказала в интервью УНИАН, какие последствия новолуние может иметь для каждого человека.

Подробнее узнать о грядущих астрологических событиях можно на YouTube-канале Марины Скади. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Ольга Броскова

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