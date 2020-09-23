Близнецам нужно сосредоточиться на работе, чтобы значительно разбогатеть.

Конец сентября сулит золотой дождь некоторым знакам Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

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Близнецам нужно сосредоточиться на работе, чтобы значительно разбогатеть. Однако чтобы, увеличить прибыль, вам придется искать дополнительные источники дохода. Рассмотрите вариант открытия собственного бизнеса.

Дева

Дева умеет экономить деньги. Bаша стратегия работает, но чрезмерная осторожность мешает получить намного больше и поднять планку. Поэтому астрологический прогноз на конец сентября советует Деве больше рисковать.

Стрелец

Kонец сентября – крайне благоприятный и щедрый период для Стрельца. Это время, когда повезет заработать именно на тех задачах и проектах, которые вызывают у зодиакального представителя наибольший интерес. Прислушивайтесь к своей интуиции и не забывайте, что под лежачий камень вода не течет.

Рыбы

Гороскоп обещает Рыбам золотой дождь в конце сентября. По сути, вам даже не придется ломать голову и что-то придумывать. Доверьтесь судьбе. От вас требуется лишь не упускать подворачивающиеся шансы.

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Автор: УНИАН