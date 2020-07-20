Противостояние Сатурна и Солнца 20 июля обещает невероятную удачу четырем знакам Зодиака - астрологи

Противостояние Солнца и Сатурна - напряженный аспект, который приносит в жизнь много неприятностей и неудач. Правда, для некоторых представителей зодиакального круга все негативные факторы становятся положительными.

Противостояние Сатурна и Солнца — важное событие в астрологическом мире, которое помогает нам развиваться и становиться лучшей версией себя. Астрологи рассказывают, каким Знакам Зодиака улыбнется удача и как воспользоваться силой аспекта.

Читайте такжеНоволуние 20 июля: чем оно особенно и как повлияет на знаки ЗодиакаСатурн ведает порядком и хаосом в нашей жизни. Это планета обладает могущественной силой, особенно в такие моменты, как противостояние с Солнцем. Для некоторых представителей зодиакальной плеяды это событие принесет счастливые перемены, пишет slovofraza.

Оппозиция Солнца и Сатурна в июле

Сатурн в астрологии - «злая» планета, наравне с Марсом, Ураном и Нептуном. Правда, остальные планеты считаются вестниками небольших проблем, в то время как Сатурн приносит серьезные неприятности. Противостояние и так является отрицательным аспектом, а с участием в нем Сатурна и Солнца намного обостряет фатальность событий.

Противостояние Солнца и Сатурна - напряженный аспект, который приносит в жизнь много неприятностей и неудач. Столкновение с властями, ссоры и распри, повышение ответственности, неожиданные неприятности — вот маленький список того, что способен принести с 20 июля Сатурн. Даже получение небольшого положительного результата потребует огромных усилий. От таких серьезных астрологических событий можно и нужно ждать некоторую инерцию. Поэтому хотя само противостояние не продлится долго, его энергия будет некоторое время присутствовать в мире. Минимум неделю придется придерживаться осторожности и не рисковать.

Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 20 - 26 июляПравда, для некоторых представителей зодиакального круга все негативные факторы становятся положительными. Более того, Сатурн наградит их многими сильными чертами характера, которые сыграют значительную роль в формировании будущего.

Знаки Зодиака, которых ждет удача с 20 июля

Весы. Представителям этого Знака улыбнется большая удача, ведь у них получится разделаться с проблемой, которая мучила долгое время. Благодаря включению Сатурна и Солнца Весы станут еще увереннее и напористее, у них появится больше сил на реализацию намеченного и исполнение желаемого. Самое главное — правильно расставить приоритеты.

Козерог. Сатурн — покровитель Козерогов, так что энергия планеты питает их жизненные силы. Иными словами, та сила, которая другим несет разрушения и невзгоды, для Козерогов — питательная среда, взращивающая успехи. Астрологи советуют внимательнее отнестись к поступающей информации: будет много финансовых подсказок, которые обеспечат благополучие.

Водолей. Водолеи чувствуют себя комфортно в период расцвета Сатурна: его энергия позволяет им очищать беспорядочный поток информации и превращать его в идеи. Реализовать их немедленно, сразу же 20 июля, не получится: достижение намеченных целей потребует времени и сил. Но первые успехи будут обеспечены. А еще получится избавиться от всего отжившего, мешающего и ненужного в жизни.

Телец. У Тельцов наступает период, когда «все сложно»: энергия Сатурна может принести разрушения и перемены, которых Тельцы намеренно избегают. С другой стороны, это можно расценить как поддержку — аспект ускорит развитие событий, тем самым подтолкнув к решительным действиям и изменениям в судьбе. Самое главное — держаться выбранной борозды и не бросать начатое.

Близнецы. Близнецам противостояние Солнца и Сатурна принесет много неожиданностей. Случайные встречи могут перерасти в доходные проекты, а мимолетные знакомства — в пылкий роман. Удача будет сопровождать во всем, просто нужно действовать решительно и без оглядки на прошлое.

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