Гороскоп от Павла Глобы называет три знака Зодиака, для которых полнолуние 2 сентября станет началом белой полосы удачи.
Об этом пишет slovofraza.
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Овнам в этот день судьба своими руками будет устранять все препятствия с пути. Следуйте своей интуиции, и она приведет вас к той жизни, о которой вы всегда мечтали. Есть высокие шансы продвинуться по карьерной лестнице, главное - громко заявите о себе.
Лев
Лев в полнолуние второго сентября ступит на белую полосу удачи. Однако ваша удачливость должна подкрепляться реальными поступками и готовностью продуктивно потрудиться. Засучите рукава и со значительным усердием возьмитесь за предстоящие дела - это поможет достигнуть успехов на профессиональном поприще.
Стрелец
Вам будет везти 2 сентября, даже в случае, если вы не приложите вообще никаких усилий. Это повышение, уважение от коллег и начальства, неожиданная прибыль и новые источники дохода. Просто делайте то, что нравится - и сможете достичь успеха.
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