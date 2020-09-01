Овнам в этот день судьба своими руками будет устранять все препятствия с пути.

Гороскоп от Павла Глобы называет три знака Зодиака, для которых полнолуние 2 сентября станет началом белой полосы удачи.

Об этом пишет slovofraza.

Овнам в этот день судьба своими руками будет устранять все препятствия с пути. Следуйте своей интуиции, и она приведет вас к той жизни, о которой вы всегда мечтали. Есть высокие шансы продвинуться по карьерной лестнице, главное - громко заявите о себе.

Лев

Лев в полнолуние второго сентября ступит на белую полосу удачи. Однако ваша удачливость должна подкрепляться реальными поступками и готовностью продуктивно потрудиться. Засучите рукава и со значительным усердием возьмитесь за предстоящие дела - это поможет достигнуть успехов на профессиональном поприще.

Стрелец

Вам будет везти 2 сентября, даже в случае, если вы не приложите вообще никаких усилий. Это повышение, уважение от коллег и начальства, неожиданная прибыль и новые источники дохода. Просто делайте то, что нравится - и сможете достичь успеха.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН