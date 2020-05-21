Новолуние 22 мая: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака

Луна во время майского новолуния будет находиться в знаке Телец. Телец — знак материальной стабильности, настойчивости и усердия, поэтому это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок.

Новолуние в мае наступит 22 мая в 12:00. 22 мая 2020 года в 12:00 - 30 лунный день.

В этот день активизируются кармические вопросы. Увеличивается количество производственных конфликтов, разговоров на повышенных тонах. У многих возникает желание справиться одним махом со всеми делами, копившимися в течение лунного месяца. Сатурн, планета норм, правил и ограничений, перешел в знак свободы – в Водолей, что приносит важные социальные изменения. УНИАН расскажет, что еще ожидать от новой луны.

Новолуние в мае: когда, дата

На дату 22.05.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Новая Луна». Это 30 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец. Процент освещенности Луны составляет 0%. Восход Луны в 04:19, а закат в 20:23.

Особенность майского новолуния

Луна во время майского новолуния будет находиться в знаке Телец. Телец — знак материальной стабильности, настойчивости и усердия, поэтому это самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами, включая операции с художественными ценностями.

Читайте такжеАстролог назвал знаки Зодиака, у которых в зepкaльную дaту 20.05.2020 наступит белая полосаХотя в этот период времени и отмечается некоторое усиление мыслительных способностей, но с другой стороны возрастает инерционность и склонность к лени. Появляется желание комфорта и уюта, хочется посетить театр или кино, расслабиться и вкусно поужинать в ресторане.

22 мая 2020 года в 12:00 - 30 лунный день. День подведения итогов, завершения дел. Любые начинания и новые проекты стоит перенести на более благоприятное для этого время.

Если вы испытываете тягу к общению, то лучше проведите время с близкими родственниками или старыми партнерами, способными дать правильный совет и оказать моральную поддержку. Очень полезно покаяние в грехах прошлого и прощение обидчиков.

Новолуние в мае: что ждет знаки Зодиака 22 мая

Овен: гороскоп на 22 мая 2020 года

Благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции. В первой половине дня вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний. Бурное проявление эмоций может усугубить положение.

Телец: гороскоп на 22 мая 2020 года

Благоприятный день для воплощения своих замыслов в жизнь, В первой половине дня контакты и деловые встречи пройдут успешно. Вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение, правда на непродолжительное время, сегодня велика. Во второй половине дня вероятны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний или перегрузки работой. Ожидайте хороших новостей от знакомых или партнеров.

Близнецы: гороскоп на 22 мая 2020 года

Хороший день для активности в сфере коммерции. Благоприятны контакты и деловые встречи, оформление документов и крупное вложение капитала. Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое положение. Выгодны покупки, особенно украшения, драгоценности и вещи домашнего обихода. Вечером вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых обещаний. Все решится, если вы будете действовать обдуманно и осторожно. Вероятны небольшие проблемы со здоровьем.

Рак: гороскоп на 22 мая 2020 года

Читайте такжеАстрологи назвали самую неприятную черту каждого знака ЗодиакаВероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение (правда, на непродолжительное время), сегодня велика. Обратите внимание на свое здоровье. Не следует забывать о режиме дня. Не злоупотребляйте крепким чаем или кофе, алкогольными напитками. Тем, кто собирается в путешествие, планеты советуют быть осторожными.

Лев: гороскоп на 22 мая 2020 года

Благоприятный день для решения финансовых проблем. Возможно, вопросы материального благополучия вам придется решать вместе с партнером. Не действуйте, по обыкновению, на свой страх и риск — прислушайтесь к советам и хорошо взвесьте все последствия. Сохраняйте ровные отношения с начальством — в скором будущем возможно повышение по службе или поощрение.

Дева: гороскоп на 22 мая 2020 года

Благоприятны контакты, деловые встречи, оформление документов и крупное вложение капитала. Во второй половине дня вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний, обещаний. Все неприятности воспринимайте без лишних эмоций. Те, кто пока одинок, вероятно, встретят свою половину.

Весы: гороскоп на 22 мая 2020 года

Неблагоприятный день для обращения к начальству или в общественные учреждения, смены работы или принятия важных решении. Вероятны конфликты с незнакомыми людьми, пожар или столкновение с недругом. Звезды предупреждают, что наступающий день может принести разочарование в жизни вообще, усиление депрессивного состояния, которое возникло на основе общей усталости и ослабления организма.

Скорпион: гороскоп на 22 мая 2020 года

День отмечен подъемом жизненных сил. Благоприятен для покупок, приобретения недвижимости. Но придерживайтесь во всем меры, соизмеряя желаемое с действительным. Не беритесь за то, чего не сможете сделать, так как потом это скажется на репутации и самочувствии. Вторую половину дня планируйте провести в тесном семейном кругу. Внимание и любовь к вам любимого человека согреют душу, и вы почувствуете себя счастливым.

Стрелец: гороскоп на 22 мая 2020 года

Крайне неблагоприятный день, который пройдет под знаком духовных метаний, искушений плоти, иллюзорных надежд. Излишняя прямота и откровенность суждений или отсутствие дипломатической гибкости при обращении к начальству может отрицательно сказаться на вашем продвижении по ступеням служебной лестницы. Вероятны недоразумения или ссоры с окружающими вас людьми. Впрочем, ваша отходчивость и незлопамятность помогут найти пути к примирению.

Козерог: гороскоп на 22 мая 2020 года

Приготовьтесь к проблемам на работе. Возможны конфликты с начальством, недоразумения с сотрудниками или козни недоброжелателей. Сохраняйте спокойствие - постарайтесь найти компромисс - и все уладится. Не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь. Одинокие Козероги, вероятно, встретят свою половину.

Водолей: гороскоп на 22 мая 2020 года

Сатанинский день. Неблагоприятно обращаться к начальству или в общественные учреждения, менять работу или принимать важные решения. Вероятны конфликты с незнакомыми людьми, несчастные случаи или столкновение с недругом. Вечером возможен нежелательный визит гостей или родственников.

Рыбы: гороскоп на 22 мая 2020 года

Вас ожидает хороший день во всех отношениях. Благоприятно начинать любое дело. Решительно беритесь за работу — и вы сможете успешно ее завершить. Наблюдательный и изобретательный ум поможет вам избежать риска в различных предприятиях. Вероятно, что вы сможете восстановить потерянные связи, которые изменят уровень вашей работы и наполнят ее новым содержанием.

Гороскоп подготовлен по материалам сайта supercook.ru.

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