Голубая Луна в Хэллоуин изменит жизнь четырех знаков Зодиака, утверждают астрологи.
Об этом пишет slovofraza.
Читайте такжеГлоба назвал знаки Зодиака, которых ждут замечательные перемены в ноябреТелец
Тельцы очень остро отреагируют на приближающееся полнолуние. Причём даже те, кто, как правило, ранее за собой не замечал влияние светил. Однако это не повод для паники: постарайтесь сохранять спокойствие и позитивный настрой. Вы сумеете преодолеть атаку негативных энергий.
Лев
Ретроградный Меркурий грозит Львам изменениями на работе и серьезным стрессом. Однако любые перемены можно обратить в свою пользу. Поэтому лучшее, что можете сделать в данный момент, это принять грядущие изменения. Просто наберитесь терпения и подождите немного – скоро произойдёт что-то очень хорошее.
Скорпион
Голубая луна на Хэллоуин буквально заставит задуматься об отношениях с партнёром или одним из членов семьи. Неожиданно вы ясно и отчётливо увидите все проблемы, а главное – поймёте, что можете сделать для того, чтобы их решить. Так что не убегайте от подобных мыслей, а прислушайтесь к себе и воспользуйтесь возможностью, чтобы лучше понять родных и близких людей.
Водолей
Водолеям нужны изменения, как рыбам вода. Их страшит, когда ничего не происходит. Но в это полнолуние им придётся ещё больше развить в себе эту черту, а именно – раздвинуть личные границы и освободить пространство для новых событий и людей. Это может быть непривычно и страшно, но всё – только к лучшему.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Три знака Зодиака ждет сказочное везение в ноябре - Глоба
- Астрологи рассказали, каким будет 2021 год для разных знаков Зодиака
- Астрологи назвали знаки Зодиака, в чьей жизни в ноябре наступит белая полоса
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram