Ретроградный Меркурий грозит Львам изменениями на работе и серьезным стрессом / фото ua.depositphotos.com

Голубая Луна в Хэллоуин изменит жизнь четырех знаков Зодиака, утверждают астрологи.

Об этом пишет slovofraza.

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Тельцы очень остро отреагируют на приближающееся полнолуние. Причём даже те, кто, как правило, ранее за собой не замечал влияние светил. Однако это не повод для паники: постарайтесь сохранять спокойствие и позитивный настрой. Вы сумеете преодолеть атаку негативных энергий. 

Лев

Ретроградный Меркурий грозит Львам изменениями на работе и серьезным стрессом. Однако любые перемены можно обратить в свою пользу. Поэтому лучшее, что можете сделать в данный момент, это принять грядущие изменения. Просто наберитесь терпения и подождите немного – скоро произойдёт что-то очень хорошее.

Скорпион

Голубая луна на Хэллоуин буквально заставит задуматься об отношениях с партнёром или одним из членов семьи. Неожиданно вы ясно и отчётливо увидите все проблемы, а главное – поймёте, что можете сделать для того, чтобы их решить. Так что не убегайте от подобных мыслей, а прислушайтесь к себе и воспользуйтесь возможностью, чтобы лучше понять родных и близких людей.

Водолей

Водолеям нужны изменения, как рыбам вода. Их страшит, когда ничего не происходит. Но в это полнолуние им придётся ещё больше развить в себе эту черту, а именно – раздвинуть личные границы и освободить пространство для новых событий и людей. Это может быть непривычно и страшно, но всё – только к лучшему.  

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Автор: УНИАН