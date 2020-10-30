Тельцы очень остро отреагируют на приближающееся полнолуние.

Голубая Луна в Хэллоуин изменит жизнь четырех знаков Зодиака, утверждают астрологи.

Об этом пишет slovofraza.

Тельцы очень остро отреагируют на приближающееся полнолуние. Причём даже те, кто, как правило, ранее за собой не замечал влияние светил. Однако это не повод для паники: постарайтесь сохранять спокойствие и позитивный настрой. Вы сумеете преодолеть атаку негативных энергий.

Лев

Ретроградный Меркурий грозит Львам изменениями на работе и серьезным стрессом. Однако любые перемены можно обратить в свою пользу. Поэтому лучшее, что можете сделать в данный момент, это принять грядущие изменения. Просто наберитесь терпения и подождите немного – скоро произойдёт что-то очень хорошее.

Скорпион

Голубая луна на Хэллоуин буквально заставит задуматься об отношениях с партнёром или одним из членов семьи. Неожиданно вы ясно и отчётливо увидите все проблемы, а главное – поймёте, что можете сделать для того, чтобы их решить. Так что не убегайте от подобных мыслей, а прислушайтесь к себе и воспользуйтесь возможностью, чтобы лучше понять родных и близких людей.

Водолей

Водолеям нужны изменения, как рыбам вода. Их страшит, когда ничего не происходит. Но в это полнолуние им придётся ещё больше развить в себе эту черту, а именно – раздвинуть личные границы и освободить пространство для новых событий и людей. Это может быть непривычно и страшно, но всё – только к лучшему.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН